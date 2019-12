Eleições: Camilo Santana no fio da navalha entre PT e PDT na Capital

São quase intransponíveis as barreiras entre o PT e o PDT em Fortaleza, a preço de hoje, fim de um ano pré-eleitoral (o 'quase' é para respeitar a máxima de que 'nunca' é palavra fora do dicionário da política). No meio de uma espécie de fogo cruzado verbal está o governador Camilo Santana, cuja atuação política tem sido marcada pela postura mais de conciliação do que propriamente de enfrentamento, que marca a relação entre lideranças das legendas no caso de Fortaleza.

O rompimento que culminou na eleição de Roberto Cláudio, em 2012, foi reforçado por episódios que se sucederam até o pleito do ano passado, em âmbito nacional, e devem manter o distanciamento para as próximas eleições.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o governador disse que vai continuar buscando entendimento entre as duas legendas, mas ele sabe - e reconhece - a relação hostil entre alas do PT e o grupo liderado pelos irmãos Ferreira Gomes, com quem mantém parceria e afinidade política.

Disputa de teses

Dentro do PT, um grupo mais ligado a Camilo tenta fazer malabarismos para ajudar o governador na defesa da aproximação com o PDT. Uma delas propõe que a aliança dê preferência ao PT na maioria das 25 prefeituras que o partido considera ter condição real de vencer no interior e, em troca, abrir mão da candidatura própria na Capital. Por outro lado, parece ser quase consensual a ideia de candidatura própria.

Capital político

No meio do quebra-cabeça, está a participação de Camilo no pleito da Capital.

Pesquisas internas, de vários campos políticos, apontam o governador com um alto potencial de influenciar o voto dos fortalezenses. Algo, obviamente, desejado por petistas e pedetistas. Mas em caso de não haver entendimento, que é o mais provável, o chefe do Executivo estadual ficará de fora do acirrado embate eleitoral na Capital? A conferir os acontecimentos.

Relação estremecida

A relação do governador com o PT ficou um pouco mais estremecida - pelo menos aparentemente - após aprovação da reforma da Previdência dos servidores estaduais a qual, diga-se de passagem, os deputados petistas votaram a favor. A posição mais forte foi marcada justamente pela ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, que gravou vídeo e publicou nas redes sociais, referendando posição contrária à aprovação da reforma. Camilo rebateu dizendo que a própria deputada federal fez reforma da Previdência quando prefeita.