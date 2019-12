Dr. Cabeto aos poucos vence batalhas na Política para colocar em prática novo plano

Ao fim do seu primeiro ano de gestão à frente da Secretaria da Saúde do Estado, o secretário Dr. Cabeto vem mostrando que está vencendo a queda de braço com os agentes políticos (prefeitos e deputados, principalmente) na tentativa de implementar mudanças na política de Saúde Pública no Estado.

Quando assumiu a Pasta, Cabeto resolveu mexer no vespeiro em que se transformaram os consórcios de saúde que fazem a gestão de policlínicas e CEOs no Interior. Boa ideia de compartilhamento de gestão, os consórcios sofrem com a interferência política e viraram alvo de disputa entre grupos rivais.

Em decreto do governador, o Estado estabeleceu novas regras para selecionar até mesmo os cargos comissionados responsáveis pela gestão das unidades. Tudo passará por processo seletivo. Essa é a grande reclamação de gestores que queriam fazer as indicações como acontece atualmente.

Avaliação

Em conversa com a Coluna, Dr. Cabeto detalha que dentro da nova política estadual de Saúde, os consórcios vão passar por avaliações quadrimestrais que levarão em consideração áreas como gestão financeira, governança, desempenho geral e de metodologia de trabalho. Três novos consórcios cujas sedes serão Maracanaú, Canindé e Crato já começam com as novas regras. Ele reforça: haverá seleção pública para cargos de comando em todas as unidades.

Constrangimento

Causou surpresa e espanto a um grupo de líderes empresariais cearenses, que mantém um grupo no whatsApp, declaração nada elogiosa de um destacado empresário a um jurista cearense de renome nacional. As citações geraram um bate-boca. Sobraram palavrões e constrangimento.

Turbulências

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), tem feito uma gestão marcada por desencontros e turbulências políticas. Ele sabe do desgaste que a gestão sofre, mas deve concorrer à reeleição. Precisa reforçar sua base de apoio e lutar contra uma oposição que deve chegar forte para o ano que vem. Para isso, Naumi já começou a ouvir os líderes do grupo governista, a exemplo do senador Cid Gomes.

Iceberg no Ceará

Novo procurador geral de Justiça, Manuel Pinheiro, toma posse no próximo dia 6 de janeiro e promete foco no combate ao crime organizado e à corrupção. A propósito, MP atua em um caso que quem está por dentro diz ser a ponta de um iceberg de esquema que envolve fraude em licitações em dezenas de municípios do Ceará.