Desgaste da previdência

Na dinâmica política, um projeto de alcance como a reforma da Previdência dos servidores estaduais não passa sem deixar traumas. O primeiro é o reconhecimento das contradições naturais do processo. Os parlamentares e o governo foram confrontados com incoerências e tiveram que se explicar e negociar pontos mais complexos. No fim, para garantir, o Palácio Abolição fez articulações e cedeu para reduzir um pouco o impacto para os servidores. O rombo nas contas da Previdência é notório e crescente, ou seja, precisava haver a reforma.

O problema é explicar isso para quem vai ter que trabalhar mais tempo até se aposentar ou ter que pagar da própria aposentadoria. Acrescente os sindicatos historicamente ligados aos partidos de esquerda e as orientações contrárias à reforma ocorrida no Congresso Nacional. Não havia como evitar os confrontos. O que virá? A conferir.

Manda a conta

Nos bastidores, parlamentares falavam até em pedir a cabeça do secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda (PCdoB). A reclamação dos fiéis ao governo era por conta do voto contrário do deputado Carlos Felipe (PCdoB). Ele foi o único aliado a votar contra o projeto e ainda apresentou seis emendas no plenário, o que protelou o clima tenso.

Via judicial

Em meio ao corre-corre da discussão da proposta, os parlamentares estavam com um olho no plenário, e o outro na Justiça. É que o deputado Renato Roseno (Psol) havia entrado com um pedido de liminar no TJCE para evitar que a matéria tramitasse em regime de urgência. No meio da discussão, saiu a negativa da liminar pelo desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva. Outro alívio para a base governista.

Pressa de viver

Aprovada em duas discussões no plenário, a Proposta de Emenda Constitucional que tratava da idade mínima para aposentadoria já foi promulgada ontem mesmo pelo presidente da Assembleia, José Sarto (PDT). O projeto foi encaminhado ao Palácio Abolição ainda ontem para publicação. Já a lei complementar com as demais regras, cuja competência de sanção é do governador Camilo Santana, também partiu. Até hoje, tudo estará publicado.

Ninguém sabe

O deputado Apóstolo Luiz Henrique (PP) é da base do governo, esteve na Assembleia no início da sessão, mas tomou chá de sumiço no meio do processo. A liderança do governo procurava por ele durante as votações, sem sucesso. Só voltou no fim da sessão quando tudo já estava consolidado, mas ainda com tempo de votar favorável à PEC na segunda discussão.

Causou divergência entre parlamentares também, a ação da Polícia para conter manifestantes que foram proibidos de ocupar as galerias da Casa. Parlamentares lamentaram a ação que teria deixado uma líder sindical ferida. Depois, um vídeo mostrou que a lesão foi causada por um acidente entre os próprios manifestantes.

Dividida desde o início, a bancada do PT na Assembleia acabou votando favorável à reforma. Sob pressão, os parlamentares emitiram uma nota para justificar o voto. Disseram que a aprovação das emendas contemplou a bancada. OK!