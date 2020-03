Deputados estaduais destinam R$ 46 milhões em emendas para o combate ao Coronavírus no Ceará

Os 46 deputados estaduais cearenses irão destinar a quantia de R$ 1 milhão a que cada um tem direito em emendas ao Orçamento Estadual para que o Governo do Estado use os recursos no combate ao coronavírus. No total, os parlamentares repassarão R$ 46 milhões para reforçar as ações de combate à pandemia no Estado.

Os recursos são oriundos do chamado Programa de Cooperação Federativa (PCF). Todos os anos, cada parlamentar tem direito a indicar obras e investimentos que beneficiem as populações que representam em diversas áreas.

Neste ano, após uma articulação do presidente da Casa, deputado José Sarto (PDT), ficou combinado que todos os parlamentares, independentemente de serem de situação ou oposição, irão destinar os recursos para as ações voltadas ao combate ao coronavírus.

No início da noite deste sábado, o presidente da Assembleia informou o governador Camilo Santana sobre a disponibilidade dos recursos para a utilização nas medidas que estão sendo adotadas para dotar o Estado de estrutura para atender a população atingida pelo vírus.

Assinatura

Cada um dos parlamentares vai assinar um ofício ao Estado destinando os recursos para a Secretaria de Saúde do Estado, a serem usados de acordo com as prioridades traçadas pelo plano de trabalho das autoridades estaduais.