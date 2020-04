Crises em série e o Brasil real

A crise do novo coronavírus escancarou problemas históricos do Brasil e o confrontou consigo mesmo. Abrangente como é, a pandemia jogou luz sobre a insuficiência do sistema público de Saúde. Mais do que isso, revelou problemas que levam o País a um impasse de difícil solução, inclusive político. Faltam um projeto claro de nação, investimento na indústria e em centros de pesquisa avançada, fomento à ciência e tecnologia. O pacto federativo está em frangalhos, municípios e estados insolúveis, há um déficit habitacional gritante, mercado de trabalho frágil e baixos níveis de educação. Some-se a isso, uma crise política que agita o centro do poder em Brasília, eleva a instabilidade e divide o País. Um cenário caótico.

Paradoxo do SUS

Na Saúde, a batalha para montar leitos às pressas é a face mais visível do problema. A responsabilidade de gestão e manutenção está com estados e municípios, mas a maior parte da arrecadação encontra-se na mão do Governo Federal. Há distorções graves e o Ceará está no meio do furação. Pelos critérios do Ministério da Saúde, o Estado, que cuida de 90% dos leitos de UTI existentes no território cearense, recebeu apenas um terço dos valores repassados para Bahia e Pernambuco, por exemplo. Essa é uma batalha antiga do Ceará para que o Ministério revise os valores. Entra Governo, sai Governo e nada muda. Quem sofre é a população.

Indústria nacional

O Ceará trava com o resto mundo uma batalha para trazer equipamentos da China. A guerra dos respiradores, que são equipamentos médicos complexos, pode até se justificar. É inadmissível, entretanto, que o Brasil precise importar máscaras, aventais e luvas descartáveis, os chamados EPIs. Mais uma vez, a crise nos apresenta os caminhos a serem seguidos.

Na contramão

Em meio às crises simultâneas, o Governo Federal e o presidente, neste momento, concentram energias no que indica ser uma guerra de versões entre Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro. Há acusações graves para todos os lados, divulgação de conversas privadas, suspeita de interferência política na Polícia Federal, falsidade ideológica, pedido de inquérito no Supremo Tribunal Federal.

Buscar consensos

O Brasil precisa sair da crise com uma mentalidade de buscar consensos, reduzir divisões inúteis, formular um projeto de nação e buscar diálogo entre sociedade, iniciativa privada e poder público.