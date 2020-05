Ceará de olho em decisões do Maranhão contra a Covid-19

Vem do Maranhão uma decisão que deixa todo o País em alerta em relação à pandemia do coronavírus. O Ceará, claro, mais ainda. A determinação é da Justiça Estadual e prevê regras semelhantes a um 'lockdown' em São Luiz, a capital do Estado. A restrição, em ação do Ministério Público maranhense, vai significar um passo à frente em relação às regras de isolamento social que estão decretadas em vários estados, inclusive aqui. Além do fechamento do comércio não essencial, haverá regras mais rígidas para entrada em supermercados, farmácias e agências bancárias, controle na circulação de veículos particulares, restrição de pessoas em espaços públicos e fechamento das entradas das cidades envolvidas (são quatro na região metropolitana da capital maranhense).

Tudo isso, para que o sistema de Saúde não entre em colapso - está bem perto. Lá como aqui.

O Brasil de hoje

A semana que se encerra amanhã foi mais uma com quantidade enorme de sinais trocados no País. O presidente Bolsonaro segue a toada de desqualificar o isolamento social, sem contar a geração de outras crises; o novo ministro da Saúde começou se posicionar com mais clareza após ser repreendido com firmeza por senadores; e os governadores se equilibram entre os pedidos às pessoas para que mantenham o distanciamento e disputam até na Justiça respiradores e equipamentos hospitalares, com o detalhe de que alguns estados estão com o caixa muito abalado. Um cenário caótico e difícil de entender para um cidadão que está em casa, sem trabalhar, com a geladeira e a dispensa com pouco alimento para a família. Este é o Brasil de hoje. Lamentavelmente.

E o isolamento?

É possível discutir flexibilização do isolamento social no Ceará neste momento? A resposta dos números de casos e mortos e os dados hospitalares é não. Infelizmente. O governador Camilo Santana, entretanto, segue tratando do assunto com o comitê criado para pensar soluções sobre o assunto. O isolamento no Estado está decretado até 5 de maio. E, a cada dia, a realidade vai tornando mais difícil um relaxamento.

Causa perplexidade

Há algo de muito errado acontecendo quando a Justiça Federal precisa determinar busca e apreensão de equipamentos médicos em empresa que até já recebeu o pagamento. Há pessoas morrendo, sem leitos de UTI, e uma batalha judicial que dificulta a liberação. Causa até perplexidade.

400 leitos de uti abertos no CE durante a pandemia

Com a abertura de mais 18, passam de 400 os leitos de UTI criados no Ceará desde o início da pandemia do coronavírus. Com a chegada de novos respiradores da China, com previsão para a próxima semana, mais espaços serão qualificados.

600 leitos de enfermaria abertos para a Covid

Além dos especializados, há um grande número de outras vagas abertas no sistema de saúde pública para atender à altíssima demanda. A aproximação do pico torna pouca esta quantidade. É preciso insistir para que as pessoas fiquem em casa.