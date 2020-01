Caso de Granjeiro expõe traições e crimes na política do Interior

Os acontecimentos de ontem a respeito da morte do prefeito de Granjeiro João Gregório Neto escancararam uma realidade histórica em relação à disputa pelo poder político no Interior do Ceará, marcada em alguns momentos por traições, crimes e morte. Ainda é uma suspeita, mas o fato de o secretário de Segurança do Estado - e o staff da Polícia Civil - vir a público leva à conclusão de que há indícios fortes de crime político. Até por isso, a elucidação exige rapidez: estarmos em um ano eleitoral e, na política do Interior cearense, há casos de mortes em série por vingança política. O ambiente já deteriorado no município chega a ficar caótico depois das diligências de ontem.

Virou novela mesmo

Parece que azedou totalmente o clima entre os prefeitos presidentes dos Consórcios de Saúde e o secretário de Saúde, Dr. Cabeto. Ontem, uma reunião estava marcada para tratar da seleção dos cargos de gestão para às 17h. Quase duas horas depois, os prefeitos deixaram o local sem que o secretário tivesse chegado. O secretário estava em uma reunião com o governador e afirmou que a seleção seguirá. A novela também.

Sonho da refinaria

A reunião do governador Camilo Santana com o presidente da Petrobras, que terminou com poucos detalhes, acabou servindo para quebrar o gelo em relação a rusga do Ceará com a companhia, após a desistência da Estatal do investimento em uma refinaria vendida aos quatro ventos que nunca chegou ao Ceará, frustrando uma expectativa do governo. O Estado chegou a investir mais de R$ 100 milhões para receber o empreendimento.

Renovação

Pré-candidato a prefeito na Capital, o deputado federal Capitão Wagner está de olho na formação de chapas na disputa por vagas na Câmara municipal. Ele aposta em uma renovação superior a 50% no pleito de outubro e aposta no jovem Carmelo Neto, de 18 anos, na renovação do Legislativo. Camelo quer se filiar ao Aliança pelo Brasil, mas na dificuldade de o partido se viabilizar, estuda se filiar ao Pros.

Pontos turísticos

A Prefeitura de Fortaleza aguarda até o fevereiro propostas para a concessão de equipamentos importantes para o turismo da Capital. Para o Mercado dos Peixes, na Av. Beira-Mar, o prazo final será o dia 12/02. Já no caso do equipamento da Praia de Iracema, o período vai até o dia27/02.

O deputado José Airton Cirilo (PT) já atua nos bastidores na articulação para as eleições municipais. Ele tem interesse direto na Prefeitura de Icapuí e também em Pentecoste. Nesta cidade, por sinal, o parlamentar tenta convencer vereadores a apoiarem a sua esposa para o Executivo.

Outro deputado federal cearense que está de olho nas eleições é Robério Monteiro. O irmão dele é prefeito da cidade de Itarema, mas o parlamentar quer entrar na disputa pela prefeitura vizinha de Acaraú. Se for mesmo, será mais um embate dentro da base do governo.