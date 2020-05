Capital atende ao isolamento

Fortaleza viveu o primeiro fim de semana com medidas mais duras de isolamento social, o chamado 'lockdown'. Em tempos de polarização política, até o termo vira alvo de divergências. Segundo os dados do poder público, as medidas funcionaram e a Capital cearense ficou entre as melhores taxas de distanciamento social do País, mostrando adesão da população. Para qualquer medida que se tome na pandemia, entretanto, os resultados mais concretos só surgem 15 dias depois. Sem remédio, nem vacina e com mortes em número crescente, não há outra opção. É muito duro para a economia, todos sabem, mas é necessário. Foi assim a experiência mundial.

Medida eficaz

A opinião de especialistas no mundo todo, inclusive da Organização Mundial de Saúde, é que o isolamento social é necessário em caso de contágio acelerado do novo coronavírus. Quando aplicou as medidas de restrição, o Estado de Nova York, nos Estados Unidos, registrou queda considerável no nível de novas contaminações. As autoridades sanitárias do Estado americano consideram que há eficácia na aplicação do isolamento. O assunto rendeu grande repercussão nas redes sociais no fim de semana e um dos conteúdos foi uma entrevista em que o prefeito Roberto Cláudio defendeu as medidas na rádio Jovem Pan News nacional.

Na justiça

Diante das medidas de restrição, vão começando a chegar à Justiça ações para buscar abrir exceções à regra. No sábado, um mandado de Segurança apresentado por um advogado cearense foi negado pelo TJCE. O profissional argumentou que o exercício da profissão exige flexibilidade, mas a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva negou o pedido. A ação segue o trâmite.

Alta nos preços

Há uma justa cobrança da sociedade por transparência nos gastos públicos em relação à Covid-19. E os gestores público já deveriam saber que a transparência é um valor inegociável da democracia. Mas também é caso de polícia a majoração injustificada de preços de produtos em meio à pandemia. Isso acontece no comércio da esquina, mas também nos grandes fornecedores mundiais de insumos e equipamentos. Há, inegavelmente, no mundo todo, uma alta demanda por esses produtos, o que causa alta nos preços.

Mercado mundial

Há informações no mercado privado da área de que fornecedores internacionais que vendiam, por exemplo, uma caixa de máscaras cirúrgicas descartáveis por cerca de R$ 10, antes da pandemia, passaram a ofertar a mesma material por R$ 190. Um problema grave.