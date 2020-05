Caixa dos Advogados aciona OAB-CE na Justiça e expõe crise na Instituição

A crise política dentro da OAB-Ceará, instalada desde o início da atual gestão em janeiro de 2019, atingiu seu ápice nesta quinta-feira (7), quando a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace) entrou com uma ação judicial contra o presidente da Ordem no Estado, Erinaldo Dantas.

O motivo da ação, de acordo com a Caace, é um atraso no repasse obrigatório de recursos para a Caixa, que não estariam sendo feitos "corretamente" desde janeiro do ano passado, que coincide com o início da atual gestão. O assunto interno da OAB será agora decidido na Justiça. É a primeira vez, em 87 anos da instituição, que a Caace aciona a OAB no Poder Judiciário, em meio à pandemia do coronavírus, em que já há muitas incertezas aos profissionais da área.

No mandado de segurança com pedido de liminar, apresentado à Justiça Federal, a Caace argumenta que a dívida da OAB em relação aos repasses são de R$ 1,7 milhão e estão prejudicando a atuação do órgão que presta serviços aos advogados cearenses. A Caixa argumenta ainda que esta é sua principal fonte de receita, prevista no artigo 62 da Lei Federal 8.906/94 e nos arts. 56 e 57 do Regulamento Geral da OAB.

Na ação, a Caace informa que tentou resolver administrarivamente o problema por varias vezes desde o ano passado, mas sem sucesso.

O caso foi parar, inclusive, no Conselho Federal da OAB, que abriu um processo administrativo, "tendo como natureza a análise dos repasses estatutários da OAB – CE. A conclusão do processo indicou a existência do valor ilegalmente retido de R$ 1.148.643,12, até setembro de 2019".

Atualmente, a dívida acumula um valor total de R$ 1.723.608,79, segundo a gestão do órgão. A CAACE é responsável por uma série de serviços à advocacia cearense, tais como: suporte técnico remoto, leitura gratuita de publicações, certificado digital e salas de apoio nos fóruns.

No processo, a Caace pede que a justiça federal determine o imediato repasse dos valores devidos.

Resposta

Questionado sobre o assunto, o presidente Erinaldo Dantas informa que "nunca houve por parte da Presidência negativa de repasse de recursos" à Caace.

O presidente informa ainda que, após o fim do primeiro ano da gestão, ele enviou as contas da OAB e da Caace para uma auditoria na comissão de Orçamento e Finanças da Instituição e está aguardando a comissão enviar o relatório sobre a regularidade dos valores.

"Se houver valor a repassar, vamos repassar", disse ao reforçar que, só neste ano, a Caace recebeu R$ 1,3 milhão.