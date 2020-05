Bolsonaro aposta no caos e gera mais incertezas no País

Cada dia que passa vai ficando mais clara a tática política do presidente Jair Bolsonaro de criar o caos em querelas políticas, enquanto o País enfrenta problemas gravíssimos que necessitam de liderança. Quando reuniu empresários e auxiliares e atravessou a Praça dos Três poderes para uma controversa visita ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro relatou os problemas econômicos - que todos reconhecem - e citou que o STF havia dado a estados e municípios autonomia para os decretos de isolamento social.

Entretanto, na contramão disso, o que fez o presidente? Primeiro, decretou a inclusão de novas categorias no hall dos serviços essenciais, gerando uma grande expectativa em todo o País e pegando a todos de surpresa, até mesmo o ministro da Saúde. Governadores e prefeitos, com hospitais lotados de doentes do coronavírus, tiveram que declarar que estavam mantidas as medidas de isolamento, como aconteceu no Ceará. Hoje, Bolsonaro acusou governadores de se negar a cumprir o decreto. Ora, ele sabia da autonomia dos demais entes e insistiu na medida.

A aposta no caos pode manter uma parte dos convertidos fiéis, mas prejudica a liderança do chefe do Executivo.

Mortes em alta

Enquanto Bolsonaro cria mais uma briguinha política, o Brasil registra 881 mortes por Covid-19 em 24h, um recorde para o País e uma situação delicadíssima. Além disso, o vazamento de informações sobre a tal reunião ministerial, por acusação do ex-ministro Sérgio Moro ao presidente, agitam o cenário nacional e levam mais incertezas ao Palácio do Planalto. Não há um dia sequer que o País não se depare com conflitos destinados a dividir a população.

Notícias falsas

Um dos factoides do dia envolveu o Ceará. Bolsonaro compartilhou uma informação falsa sobre os dados de mortes aqui no Estado. A fonte da informação foi um deputado 'youtuber' que se habituou a fazer denúncias infundadas e responde processo por quebra de decoro na Assembleia. Um dia depois do flagra de "fake news" nas redes, os dois insistiram na prática, que também parece fazer parte da estratégia de gerar o caos.

Aposta na impunidade

André Fernandes, por sinal, tem apostado na impunidade. Repete a divulgação de informações falsas ou imprecisas e acusações sem provas. Se vale da imunidade parlamentar, um instrumento essencial para proteger o contraditório e a defesa da sociedade, para difamar e atacar. Reincidente, André impõe à Assembleia a urgência de revisitar o caso dele por quebra de decoro. E olhe que os parlamentares, geralmente, não são afeitos a punir colegas.

Julgamento em aberto

Está indefinido o julgamento do processo que investiga conduta vedada do deputado Sérgio Aguiar e a esposa dele, Mônica Aguiar, no TRE-CE. A decisão foi adiada pela segunda vez por um pedido de vistas. O placar está assim: o relator, David Sombra, votou pela procedência da ação com aplicação só de multa. Foi seguido pelo juiz José Vidal. Inacio Cortez e Roberto Viana votaram por multa e cassação do mandato do parlamentar. A juiza Kamile Castro votou pela improcedência. Faltam dois votos: Eduardo Scorsafava e o presidente Haroldo Máximo.