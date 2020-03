Assembleia inaugura sessões virtuais

Os momentos de crise acabam se tornando também uma oportunidade de se desenvolver estratégias que possam beneficiar a sociedade. Assim, a Assembleia Legislativa inaugura, nesta sexta, uma nova era para o Legislativo Estadual: a das sessões plenárias virtuais. Pela primeira vez na história, a instituição, que tem 185 anos, fará uma sessão deliberativa por meio digital com os parlamentares atuando de maneira remota. A crise do coronavírus deve servir também para que a reforma do regimento interno da Casa traga medidas como as sessões virtuais que poderão ter grande utilidade para os trabalhos da Casa.

Servidores em pauta

Serão votados, nesta primeira sessão plenária virtual, dois projetos que mexem com a vida de 28 mil servidores estaduais. Cerca de 20 mil da Segurança Pública, policiais e bombeiros militares. Além deles, mais de 8 mil servidores da Saúde estadual desde auxiliares de enfermagem até médicos também terão votado projetos de ascensão funcional, justamente em um momento em que estes servidores estão sendo fundamentais para a sociedade cearense.

Medidas duras e necessárias

Amargas para o setor produtivo, porém necessárias as medidas anunciadas, ontem, pelo governador Camilo Santana. A experiência mundial tem mostrado que a principal forma de conter o avanço do coronavírus é restringir a circulação de pessoas nas cidades. Com estabelecimentos fechados, a economia vai amargar dias de prejuízos, mas a expectativa é que, com a situação controlada, as atividades normais voltem o quanto antes. É momento de responsabilidade, empatia e solidariedade entre todos.

Situação crítica

Quem acompanhou o noticiário nos veículos do Sistema Verdes Mares, no dia de ontem, constatou o descaso de algumas pessoas ainda com a pandemia que traz riscos enormes a todos. A situação não é brincadeira! Todos precisam estar engajados na superação do problema. Por isso, oportuno o decreto do governador Camilo Santana restringindo transporte de pessoas e funcionamento do comércio.

A crise do coronavírus afetou diretamente as articulações dos partidos políticos para a formação das chapas de vereador para as eleições de outubro. O fim do prazo de trocas de partido, em 3 de abril, está prejudicado devido às restrições de eventos e atos públicos. Sem conseguirem reunir suas bases, os partidos estão tendo que repensarem as estratégias para o pleito. Já há um movimento, em Brasília, para tentar, na Justiça, modificar as datas, diante deste contexto imprevisível.

O PDT foi uma das siglas que cancelou eventos do partido pelas próximas duas semanas. As novas adesões ao partido estão ocorrendo apenas por meio virtual, sem necessidade de eventos e aglomerações para cumprir as determinações das autoridades de saúde. O calendário de eventos do partido já havia sofrido adiamentos depois que o senador Cid Gomes foi ferido com dois tiros no episódio de confronto com policiais amotinados em Sobral no mês passado.