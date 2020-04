As repercussões do recuo de Camilo

A forma com que o governador Camilo Santana revogou o decreto que flexibilizava regras do isolamento social demonstrou o tamanho da repercussão negativa que teve. O governo sabe disso. O decreto passava uma mensagem totalmente oposta ao discurso do chefe do Executivo e das autoridades de Saúde de defender o isolamento, principalmente nas próximas duas semanas, quando deve haver o pico da pandemia - o Ceará é um dos estados com mais casos confirmados.

Mas o que levou o governador a tomar tal decisão, destoante da posição que tem adotado até aqui? Essa era a pergunta que o meio político se fazia.

Sob pressão

Com razão, o governo queria considerar o episódio como página virada ontem. Entretanto, os bastidores estavam a todo vapor. São públicas as pressões que Camilo vem sofrendo de parte do empresariado em relação à flexibilização das regras de isolamento social. Alguns têm o argumento (justo) da preservação dos empregos. Outros, usam declarações do presidente Bolsonaro para tensionar. Na outra ponta, também há pressões como pela liberação das feiras. Some a tudo isso, as demissões já anunciadas no setor moveleiro e calçadista.

Não são fáceis as decisões em jogo, mas são necessárias.

Área técnica

A possibilidade de flexibilização das regras foi abordada na reunião de sábado. Houve tensão, mas ficou implícito que o isolamento seguia como estava. Tanto que foi esse o tum usado pelo governador na 'live' pelas redes sociais. Por isso, o decreto de domingo pegou a todos de surpresa. Fontes dessa coluna relatam que o governador foi induzido ao erro. E, por isso, resolveu rapidamente revogar a decisão. A área técnica sempre foi contra flexibilizar, o que leva a crer que o comitê de Saúde não foi considerado.

Contundente

O primeiro alarme público veio do senador Tasso Jereissati (PSDB). Ele deu voz ao que já acontecia em larga medida nos bastidores. O posicionamento de Tasso, contundente, veio em um momento de vácuo, em que muitos ainda tentavam compreender. E, com certeza, contribuiu para a decisão da gestão de revogação do decreto.

Base surpresa

Pouquíssimas pessoas tinham conhecimento do conteúdo do decreto antes da publicação. Entre deputados, nem o líder do governo, Júlio César Filho, nem o presidente da Casa, José Sarto, sabiam da mudança de orientação àquela altura. Por causa dos desencontros, um grupo de deputados tenta articular reunião virtual com Camilo. Eles querem alertar sobre a situação dos municípios e dar sugestões.

Desencontro

O presidente estadual do Psol, Ailton Lopes, se manifestou, por meio das redes sociais, ainda no domingo à noite, contrário às medidas de flexibilização. Como o momento da panemia tem sido marcado por desencontros, é possível que ele nem saiba que o deputado Renato Roseno, seu correligionário, tenha enviado ofício ao governo pedindo liberação de feiras de gêneros alimentícios no campo. Demandas de movimentos sociais, diz o parlamentar.