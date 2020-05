Alta demanda leva a 'leilão' para adquirir equipamentos de Saúde

A profunda crise do coronavírus tem levado o mundo todo a turbulências impensáveis em praticamente todas as áreas, principalmente na Saúde, que envolve uma complexidade considerável. Os dilemas partem de que medicamento usar para tratar uma doença desconhecida, para a qual não tem remédio, e chega aos mercados globais dos grandes fornecedores de equipamentos de Saúde. Há uma elevação significativa de preços de insumos e equipamentos médicos, o que tem causado problemas para as compras, mas principalmente, para as pessoas que precisam se proteger e sobreviver ao vírus. Entidades do setor público e também na iniciativa privada estão praticamente tendo que participar de 'leilão' para garantir a compra de produtos essenciais para salvar vidas, dados os preços exorbitantes. Enquanto isso, na Europa ou na América do Sul, médicos precisam tomar a dura decisão de escolher quem tem acesso a um respirador e a um leito de UTI. Aos outros, a sorte.

Na berlinda

Um grupo de deputados estaduais está fazendo pressão para votar logo um processo por quebra de decoro parlamentar contra André Fernandes. No ano passado, o parlamentar acusou, sem provas, o colega Nezinho Farias (PDT) de integrar facção criminosa. Era fake. O caso foi analisado no Conselho de Ética que deliberou uma suspensão do mandato por 30 dias. Uma punição, entretanto, precisa de análise do plenário. O que despertou a cobrança dos deputados foi uma outra acusação do novato contra o secretário estadual de Saúde, Dr. Cabeto.

Faltou à aula

O correligionário de André, deputado Delegado Cavalcante, foi à Justiça contra um projeto aprovado na Assembleia Legislativa que prevê desconto nas mensalidades escolares para instituições privadas de ensino no Estado para os pais de aluno durante a pandemia e a grave crise econômica que tem afetado a renda das famílias de manera significativa. O mandado de segurança foi negado pela desembargadora Francisca Adelineide Viana, do TJCE. Na decisão, a magistrada assegurou que estados podem normatizar o assunto.

Pedido de vista

O TRE-CE deve retomar hoje o julgamento de uma representação por conduta vedada a agente público contra o deputado estadual Sérgio Aguiar (PDT) e a esposa dele, Mônica Aguiar, prefeita de Camocim. No seu voto, proferido ontem, o relator, juiz David Sombra Peixoto, votou pela aplicação de multa de R$ 50 mil, mas descartou cassação do mandato do parlamentar. A representação é referente à Eleição de 2018. O desembargador Inácio Cortez pediu vista do processo.

Novo contrato para testes do novo coronavírus está sendo fechado pelo Estado para ter uma real noção de como está a contaminação pela Covid-19 aqui. O Ceará é um dos estados que mais têm testado, ainda assim, é considerável a subnotificação dos casos.

Vai ao Poder Judiciário o Governo do Estado contra os autores de uma série de notícias falsas sobre dados do Ceará que circulam nas redes sociais. O anúncio foi feito, ontem, pelo governador Camilo Santana, em sua live diária. Espalhar desinformação é crime.