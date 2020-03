Aliados do PDT de olho no cargo de vice da Prefeitura de Fortaleza

O PDT ainda não formulou o seu candidato à Prefeitura de Fortaleza, mas os aliados já estão em campo em busca da indicação do vice na chapa governista. Dois partidos aliados próximos lutam, com mais força, para indicar o candidato a vice: DEM e PSD. Os acordos que estão sendo gestados, entretanto, têm um pé na Capital, outro no interior e os olhos voltados o resto do Brasil, pois passam também por articulações nacionais dos partidos. Por coincidência, ou não, os dois dirigentes partidários são da região dos Inhamuns: Domingos Filho e Chiquinho Feitosa. O DEM já tem a vaga de vice na chapa atualmente com Moroni Torgan, mas mesmo que o acordo seja para ficar com o DEM, a indicação deve mudar.

Adequação às novas regras

Dirigentes de partidos políticos do Ceará irão se reunir, na próxima quinta-feira (12), com a Secretaria Judiciária para tratar sobre as novas regras eleitorais. Regulação das comissões provisórias, inclusão de CNPJ nos diretórios municipais para a prestação de contas, composição de chapas e outros temas devem ser abordados. Com o fim das coligações, a principal preocupação das legendas tem girado em torno da quantidade mínima de votos que a sigla e o candidato precisam atingir para eleger vereadores.

Cáculos em curso

Um candidato do PDT, por exemplo, precisará ter entre 7,5 mil e 8 mil votos para eleger um representante na Casa Legislativa de Fortaleza, especulam os atuais ocupantes dos cargos. A mudança tem feito vereadores se movimentarem em busca de partidos, para tentarem continuar sendo eleitos – já que o coeficiente obedece à proporção da legenda e as maiores devem lançar nomes com maiores potenciais de voto.

Filhos no páreo

Massapê, na região Norte, é um município de tradição política no Ceará. Nos últimos dias, circularam informações de que o ex-senador Luiz Pontes, presidente estadual do PSDB, pode indicar o filho, Ozires Pontes, como candidato a prefeito. Lá, o secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, também tem interesse e pode indicar a filha candidata.

Eleito em eleições suplementares, o atual prefeito de Aracoiaba, Tiago Campelo (PDT), diz que está fazendo uma auditoria nas contas do município. Herdou, diz ele, problemas de dívida com fornecedores da Saúde e em outras áreas, como as que envolvem obras. Ele promete publicizar todo o resultado. Eleito faltando um ano para o pleito seguinte, ele já está de olho na eleição de outubro. O município é cobiçado por fortes grupos políticos, o do PDT de Cid Gomes, ligado a Tiago, e o do PSD, de Domingos Filho e Neto.

Diante de impasses com servidores estaduais da Saúde sobre reajuste salarial, o secretário da pasta no Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, volta a se reunir com representantes da categoria dos médicos e de demais áreas da Sesa. De acordo com ele, o plano de ascensão funcional deve aumentar de 20% a 36% as remunerações dos agentes, dependendo do tempo em que eles estão no cargo. A proposta já está na Assembleia Legislativa, mas ainda não começou a tramitar