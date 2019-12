Além dos muros do PDT

Quando se licenciou do mandato para assumir a Presidência Estadual do PDT, o senador Cid Gomes tomou posse e a primeira coisa que disse foi que o partido não pretende ter 'hegemonia' no Ceará. Não é bem assim. Para a legenda, que pretende lançar Ciro candidato a presidente em 2022, é fundamental se manter como o principal partido no Ceará. Entretanto, Cid sabe que o êxito do PDT só é possível se houver um grupo de aliados forte. É assim que tem sido desde que ele mesmo foi eleito governador, em 2006. Cid se licenciou, desta vez, para buscar organizar não só o PDT, mas todo o grupo governista, fortalecendo aliados estratégicos e agregando novas siglas. E isso deve acontecer. Antes mesmo de se afastar do Senado, a residência do senador já havia se tornado, entre sexta e segunda, um grande confessionário em que prefeitos e lideranças políticas iam tratar das articulações. Na última quinta, Cid deu mais uma senha sobre os aliados. Em evento do PSB, assumiu o protagonismo para dizer que a sigla é aliada preferencial e que, até a eleição, deve filiar ao menos 10 prefeitos aos socialistas. Articulação que, obviamente, deve ser comandada pelo PDT. A sinalização, por consequência, distancia mais um pouco o PDT do PT - mas não do governador Camilo Santana, bom deixar claro.

Aliado potencial

A despeito de o partido estar realizando atos na preparação para a Eleição 2020 em Fortaleza, inclusive com o ex-deputado estadual Carlos Matos como pré-candidato a prefeito, o PSDB é um dos que está perto do grupo governista. O ano de 2019 foi marcado por sinalizações de reaproximação do senador Tasso Jereissati com Ciro Gomes, sob a condução do prefeito Roberto Cláudio. Inclusive, ontem, todos estiveram juntos na inauguração do Túnel Beni Veras, nomeado pelo prefeito para contemplar também o ex-governador tucano. Não se fala publicamente, mas, nos bastidores, interlocutores de Tasso confirmam que há pouco ou nenhum apetite do líder tucano em enfrentar uma eleição na Capital com o partido isolado - e sem um candidato expressivo. O resultado da disputa de 2018, em que General Theophilo teve apenas 11,3% dos votos válidos, foi didático.

Novos mares

O executivo Geraldo Luciano, anunciado recentemente como vice-presidente do Grupo Hapvida, deixou o Partido Novo a ver navios. Geraldo era o único plano da sigla para disputar a Prefeitura de Fortaleza. O presidente, Célio Fernando, diz que já se encerrou o prazo para discutir nomes ao Executivo no partido. A direção nacional teria que reabrir uma fase que já passou. A saída de Geraldo do páreo à Prefeitura da Capital teve pouca repercussão no meio político. Já no empresarial, o "sim" do executivo à missão é visto como "golaço" da nova companhia, mas reforçou desconfortos sobre sua atuação na iniciativa privada.

Nova articulação

Líder da corrida eleitoral na Capital, o deputado federal Capitão Wagner já disse que fica no Pros para a disputa. Não funcionou a articulação de ir para o DEM. Ele assegura que vai anunciar o apoio de mais quatro partidos à sua pré-candidatura em janeiro, mas prefere ainda não revelar os nomes. Interlocutores dizem que um deles está na base do prefeito Roberto Cláudio e pediu para adiar o anúncio porque ocupa cargos e participa da gestão.

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), tirou quase do zero para um estágio avançado as tratativas para a transferência do Legislativo Municipal para o Centro da Capital, no antigo Lord Hotel. Em parceria com a Prefeitura, o projeto arquitetônico está pronto e aguarda o custo total para definir a viabilidade.

Após a polêmica do vazamento de áudio de uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal cearense Heitor Freire (PSL) teve aliados demitidos do Governo Federal e deu uma mergulhada. Ele diz que segue na base aliada no Congresso. No Ceará, enfrenta críticas até mesmo dentro do PSL.