Você conhece a plataforma Consumidor.gov? Veja as melhores companhias para resolução de reclamações

Apesar do excesso de judicialização do setor aéreo, há necessidade de comentarmos a respeito de uma plataforma útil para colocar em contato direto passageiros e companhias: consumidor.gov.br.

O consumidor.gov.br é uma plataforma da União Federal, mais especificamente ligada ao Ministério da Justiça. É uma ponte que busca mediar possíveis conflitos de consumo, ou seja, ponte direta entre empresas e consumidores. Há empresas de todos os tipos lá, incluindo as quatro maiores companhias aéreas do Brasil: Azul, Gol, Latam e Voepass (Passaredo).

Através de um call center, o passageiro passa até 30 minutos esperando para ser atendido. Coerentemente, em respeito ao consumidor, pela plataforma é diferente: as companhias têm até 10 dias corridos para responder a questionamentos e reclamações de seus clientes. As empresas têm usado menos de 1/3 do tempo para esclarecimentos.

A plataforma é, portanto, um meio fácil e célere de entrar em contato com companhias aéreas para questionar as empresas sobre possíveis problemas na compra de bilhetes, solicitações de alterações de trechos, cancelamentos, extravio de bagagens, preterição de embarque e no-show, por exemplo. Todos esses itens e outros são disciplinados na boa resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Assim, emito opinião sobre a plataforma com conhecimento de causa: utilizo-a há quase 10 anos e a mediação com as empresas é sempre:

Atenciosa: as companhias realmente leem e dão atenção ao seu relato;

Ágil: em poucas horas, as companhias tomam ciência do seu relato e informam que iniciarão a análise/tratamento do pedido/reclamação. Em poucos dias, as companhias dão a resposta sobre deferimento/indeferimento do pedido/solicitação.

Rápida implementação da solução: para os casos de deferimento do pedido, rapidamente o cliente vê estornos de valores pagos, estorno de milhas, alteração de voos, cancelamentos, recebimento de voucher.

Elevado índice de acordos alcançados: a Alta informa que companhias como a Azul atingem até 91,6% de solução das reclamações. O índice geral é maior que 80%.

Dessa forma, entre uma dezena de problemas (não-graves) que tive com companhias aéreas, a grande maioria destes foi resolvida totalmente ou parcialmente. É ótimo não ter que correr atrás de advogados, ter que buscar fóruns, ir a audiências, é ótimo não ter que depender dos péssimos call centers e SACs: com o consumidor.gov.br o cadastro de uma reclamação é lançado em menos de cinco minutos.

O melhor é que o índice de atendimento aos pleitos dos consumidores é alto em média. Destaque para a Azul Linhas Aéreas que lidera tanto em índice de resolução de reclamações, quanto no índice de satisfação com a solução e atendimento. Gol e Latam não deixam a desejar também:

Melhores companhias na resolução de reclamações

Amaszonas Línea Aérea: 100%

Air China: 100%

Avior Airlines: 100%

Surinam Airways: 100%

Azul: 91,6%

Latam: 83,1%

Gol: 81,1%

Azul Cargo: 79,2%

Copa Airlines: 76,4%

Air Europa: 74,7%

Interessante perceber que o consumidor.gov.br consegue também captar companhias internacionais e as leva a ter bom índice de resolução de casos como Air Europa e Copa Airlines.

Adicionalmente, porém, é dever do passageiro fazer bom uso da plataforma. Sentindo-se lesado, é dever do passageiro ter ética e coerência de não cobrar das companhias aéreas mais do que os constrangimentos realmente valem.

Tenho muitas ressalvas contra companhias aéreas: discordo da precificação oportunista que muitas vezes praticam e afasta consumidores, discordo dos preços abusivos para alteração/cancelamento de bilhetes, discordo de cancelamentos sistemáticos de voos.

Por outro lado, não posso cobrar danos morais porque um voo não decolou por mau tempo, ou porque um avião sofreu uma pane não-gerenciável, como colisão com pássaros, aeronave atingida por raios, etc.

O consumidor.gov suaviza o contato, busca acima de tudo a mediação racional, fora do “calor do momento”. A maioria, para grande parte solução de litígios, muitos destes, simples de serem resolvidos como reembolsos, redução de taxas.

Guia rápido ao consumidor.gov.br

Após ter feito login na plataforma, informo acerca de qual companhia aérea quero comentar/reclamar (lembrando que há dezenas de outras empresas de variados mercados). Hipoteticamente, pus a Latam, porém, a Latam é uma das companhias com quem mais consegui acordos no consumidor.gov. O atendimento deles é ótimo há anos.

Presto alguns esclarecimentos de prévia, como: se entrei em contato com eles antes, informo algum protocolo de atendimento, ou digo que não consegui porque o tempo de espera do chat fora muito elevado, por exemplo.

Informo alguns itens obrigatórios sobre onde comprei a passagem, qual a minha reclamação, informo a reserva, data de voo e aeroporto de origem. Legal que não preciso informar todos os campos, se eventualmente não sei algum.

Mais embaixo, informo qual meu problema (cancelamento, remarcação, no-show, preterição... qualquer problema) e digo no campo seguinte o que gostaria de propor à companhia.

Se desejar, posso adicionar alguns anexos, como fotos, documentos, evidências de algo que quero provar.

Tendo preenchido tudo, clico em avançar, vejo o resumo da minha reclamação e, se estiver tudo ok, clico em confirmar.

Em poucos dias, a companhia aérea terá uma resposta para o consumidor. Essa é uma maneira elegante, civilizada e acreditada pelas companhias aéreas e por Associações com a Alta (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) para que o passageiro seja ouvido/lido. A Alta credibiliza a plataforma sobretudo porque os tópicos os quais os passageiros podem mencionar encontram regulação na Resolução 400 (já mencionada).

