Voepass deve abrir vagas de emprego no Ceará; aviação regional impulsionada

Os aeroportos cearenses de Fortaleza, Jericoacoara e Juazeiro do Norte deverão ganhar nos próximos meses voos da Voepass, antiga Passaredo. A confirmação veio do representante da companhia do Estado, coronel Paulo Edson, que disse que os destinos prioritários da empresa seriam Fortaleza rumo a Rota das Emoções, que inclui Jericoacoara, Delta da Parnaíba (PI) e Lençóis Maranhenses (MA).

A companhia, com sede em Ribeirão Preto, interior paulista, confirmou apenas que está expandindo as operações. Na semana passada, ela publicou na sua página no LinkedIn anúncios de vagas para Fortaleza e Juazeiro do Norte. No entanto, logo depois de questionada sobre quantas oportunidades iria abrir e quando começaria a operar, a Voepass excluiu, sem nenhuma explicação oficial, os anúncios da rede social.

Nos anúncios, a Voepass dizia que as vagas abertas seriam para agente de aeroporto em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

O interessado deveria ter superior completo ou cursando, de preferência, nas áreas de Turismo, Publicidade e Propaganda, Marketing e Administração.

Para concorrer a uma das vagas é preciso enviar o currículo para o seguinte e-mail: vagas@voepassaredo.com.br. No assunto do e-mail Agente FOR, para Fortaleza, ou Agente JDO, para Juazeiro do Norte.

Aviação regional

Ainda não se sabe ao certo o que Governo do Estado e a Gol estão negociando, principalmente, sobre aviação regional. As conversas indicam novos voos da companhia no Ceará.

O secretário do Turismo, Arialdo Pinho, esteve com representantes da Gol no fim de novembro. Sem dar muitos detalhes, ele contou apenas que a companhia apresentou um plano de novos voos e destinos.

Seria o compartilhamento das operações com a Voepass? Ainda não temos respostas concretas.

A MAP Linhas Aéreas, que foi comprada pela Voepass, tinha o interesse de operar no Ceará e já havia visitado alguns aeroportos no Estado. Mas os planos foram interrompidos.

Menos voos



A Air Europa, que inicia a operação entre Madri e Fortaleza em 20 de dezembro, confirmou que vai reduzir de duas para uma frequência semanal os voos para a Capital no período de 1º de fevereiro a 31 de março.

A empresa não informou o motivo da redução, mas o mercado aéreo acredita que a parceria com a Air France-KLM seja um dos fatores, já que o grupo franco-holandês já voa para Fortaleza todo dia.

A Air Europa disse ainda que no período de 1º de junho a 27 de agosto de 2020 terá três voos semanais. No momento, a taxa de ocupação das aeronaves está em 70%.

Hub maior



O hub da Air France-KLM e Gol ganhou oficialmente mais um integrante. A Air Europa formalizou o acordo de codeshare, em que as companhias compartilham voos. O passageiro que embarcar ou desembarcar pela Air Europa em Fortaleza poderá utilizar o banco de conexões da Gol à noite, para cidades como Manaus, Belém, Recife, Salvador e Natal.

Jeri em alta



A ferramenta de buscas de passagens aéreas, o Kayak, colocou Jericoacoara como um dos 10 destinos mais buscados para o Ano Novo. Jeri cresceu 120% nas buscas deste ano em relação a 2018. A lista é encabeçada por Porto, em Portugal, e tem ainda destinos como Bariloche (Argentina), Londres, Amsterdã, Dubai, entre outras.

O aumento da procura por voos para a praia cearense deverá encarecer o preço médio para o destino, que já não é muito acessível. As passagens na Gol e Azul chegam a R$ 2,5 mil (ida e volta) para janeiro com as taxas inclusas e sem o despacho de bagagem.

Air France



A Air France operou na última quarta-feira (4) o Boeing 777-300 no voo entre Paris e Fortaleza. O equipamento é o mesmo utilizado pela companhia nos voos para São Paulo e Rio de Janeiro.

A justificativa da empresa para usar esta aeronave foi ajuste na frota. Apesar da demanda crescente, o 777-200 ainda dá conta do recado. A versão 300 transporta 381 passageiros, enquanto que o modelo 200, transporta 312 viajantes.

Concorrência



A Latam e a Gol disputam mês a mês a liderança de participação no mercado de Fortaleza. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), de janeiro a outubro, a Latam detém 42% dos voos no Aeroporto da Capital, enquanto que a Gol tem 35,8%. A Azul tem 16,9% de participação.

A disputa deve ficar mais acirrada na alta estação 2019/2020, quando as companhias aumentam o número de voos para a cidade. As duas têm isenção de ICMS sobre o querosene de aviação.