O que significa o acordo de codeshare da Gol com a American Airlines?

Primeiramente, vamos entender um pouco sobre o codeshare. A palavra de língua inglesa significa código compartilhado. O codeshare nada mais é que um acordo de cooperação comercial feito entre duas ou mais empresas aéreas. A sua operação consiste na colocação do código de identificação de voo de uma empresa aérea em voo operado por outra empresa aérea.

Mas qual o impacto desse acordo da Gol com a empresa norte-americana American Airlines (AA) para os passageiros cearenses?

Esse "casamento" vai facilitar as conexões de passageiros que saem do Brasil - incluindo o Ceará - rumo às cidades dos Estados Unidos. Além disso, vai aumentar também a conectividade para os viajantes que chegam dos EUA no Estado.

Ou seja, o passageiro vai poder comprar uma passagem saindo de Fortaleza com destino a Los Angeles, por exemplo. Como a Gol não têm voos diretos entre as cidades, o viajante vai poder se conectar em Miami ou Orlando e pegar uma outra aeronave da AA para a Califórnia.

Mas isso já não acontece no mundo da aviação?

Sim, ocorre, mas o acordo entre a Gol e AA é inédito.

Até há poucos meses, a Gol tinha uma parceria muito forte e estratégica com a empresa Delta - também norte-americana. No entanto, a Delta comprou 20% da Latam e desfez os acordos que tinha com a Gol.

Da mesma forma aconteceu com a Latam que mantinha uma parceria com a AA. O que era Gol/Delta e Latam/AA acabou virando Gol/AA e Latam/Delta.

Mas o que isso interfere na nossa vida?

As parcerias estratégicas entre as empresas aéreas facilitam o deslocamento de passageiros pelo mundo. Além disso, muitos acordos englobam o acúmulo de milhas nas empresas parceiras.

A Gol, por exemplo, tem uma forte relação-parceria com a Air France-KLM. Isso contribuiu, e muito, para a instalação do hub das companhias em Fortaleza.

O "troca-troca" de parceiras traz ainda um novo horizonte para mais voos internacionais no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Quem sabe poderemos ter voos diretos para mais cidades norte-americanas, como Nova York e Atlanta.

