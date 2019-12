Fortaleza vai jogar na Argentina: veja dicas para planejar a sua viagem 

O Fortaleza vai jogar no próximo ano pela Sul-Americana na Argentina. As datas, ainda incertas, podem ser nos dias 5 ou 12 de fevereiro. O torcedor que quiser viajar para ver o time cearense jogar em Buenos Aires, contra o Independiente, vai precisar se programar, uma vez que, mesmo na América do Sul, os preços das passagens internacionais costumam variar bastante. Outro agravante é que Fortaleza só tem um voo semanal para a Argentina. Isso faz com que os valores dos bilhetes fiquem um pouco mais elevados, devido à pouca oferta.

A dica principal é se programar e avaliar todas as possibilidades. A primeira delas é decidir se vai comprar passagens e acomodação juntas. Muitos passageiros preferem adquirir apenas os bilhetes e depois comprar a hospedagem.

Para muitos destinos, isso é bastante viável, mas para outros, principalmente, internacionais, a recomendação é estudar a possibilidade de comprar os pacotes disponíveis nas agências. Em um levantamento - realizado entre os dias 17 e 18 de dezembro -, comparamos os preços das passagens aéreas e dos pacotes para as datas dos jogos do Fortaleza.

Se o passageiro comprar apenas o aéreo, ele vai pagar entre R$ 1.398 (de 11 a 13/2) e R$ 1.617 (de 4 a 6/2), incluindo os trechos de ida e volta com conexão em Brasília. Os voos não incluem a bagagem despachada, apenas volumes de mão (10 kg) e um acessório, que pode ser uma mochila.

Caso o viajante opte por um pacote, que inclui o aéreo e a hospedagem, a viagem pode sair mais em conta, mas isso se o torcedor se hospedar em um hostel.

Na pesquisa que fizemos, os pacotes com hospedagem em hostel custam entre R$ 1.323 (de 11 a 13/2) e R$ 1.837 (de 4 a 6/2). Esses preços incluem o aéreo com taxas incluídas, voos de ida e volta, sem o despacho de bagagem.

Caso o passageiro queira se hospedar em hotel, os valores dos pacotes ficam um pouco mais caros. Neste caso, os preços variam de R$ 2.402 a R$ 2.569, com duas diárias e aéreo incluídos, sendo os voos de ida e volta, com as taxas dos aeroportos embutidas, porém sem o despacho de malas.

Dependendo da data, o viajante tem um espaço de menos de dois meses para se planejar. É o suficiente para visitar as agências de viagens, avaliar as taxas cobradas, acessar os sites das companhias e considerar todas as opções possíveis.

Lembrando que para entrar na Argentina é preciso apenas de um documento com foto, neste caso a identidade, que precisa ainda ser atual, com uma foto nítida e em boas condições. No entanto, é bom embarcar com o passaporte para se previnir, afinal você está viajando para outro país.