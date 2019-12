Fortaleza: principal porta de entrada de estrangeiros do Nordeste

Fortaleza se consolidou de vez como principal porta de entrada de turistas estrangeiros no Nordeste. O Aeroporto da Capital movimentou de janeiro a novembro mais de 503,4 mil passageiros de voos com origem ou destino no exterior. O resultado é 47% maior em relação a igual período de 2018 e ultrapassa todo o movimento do ano passado, quando passaram pelo terminal pouco mais de 395 mil passageiros. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os bons números são reflexo do aumento de voos internacionais em Fortaleza em relação a anos anteriores. Apesar da crise na Gol, com a parada do Boeing 737 Max, que interrompeu os dois voos diários da companhia para os Estados Unidos, da saída da Copa Airlines e da recuperação judicial da Avianca, a cidade permaneceu no topo do ranking nordestino e figura em quinto lugar entre os aeroportos brasileiros em movimentação internacional.

Fortaleza fica atrás de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Campinas (SP) e Brasília (DF). E na frente de suas principais concorrentes na região Nordeste: Recife e Salvador, que estão em sexto e oitavo lugares, respectivamente. Entre os estrangeiros, os destaques são franceses, italianos, holandeses, portugueses, espanhóis e alemães.

O desempenho da Capital deve melhorar nos próximos meses. Com a entrada da Air Europa, com dois voos semanais para Madri, a capacidade de movimentação internacional também aumenta. A estimativa, levando-se em consideração a capacidade das aeronaves da companhia espanhola, é adicionar cerca de 4,7 mil passageiros por mês nas estatísticas do Pinto Martins.

Hoje, Fortaleza tem voos para Amsterdã, Paris, Ilha do Sal, Lisboa, Madri, Miami, Caiena e Buenos Aires. Em janeiro, voltam os voos para Orlando pela Gol.

Em 2020, todas as previsões indicam bons resultados no setor de aviação. Além do internacional, o Aeroporto de Fortaleza deve ganhar outros 24 mil passageiros por mês com os novos voos da Gol, em parceria com a VoePass e TwoFlex - voos regionais para Jericoacoara, São Benedito, Crateús, Tauá, Aracati, Sobral e Iguatu.

Os números de passageiros são importantes para as companhias avaliarem novas rotas, demanda crescente e, consequentemente, geração de empregos no setor.