Thiago Façanha assume diretoria da Abap Ceará e projeta expansão da entidade no estado

O CEO da Mulato Comunicação, Thiago Façanha, assumiu a presidência da Abap-CE (Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário). Um dos objetivos da instituição é auxiliar na fomentação da publicidade nos estados e melhorar o ecossistema de trabalho dos profissionais.

Em entrevista, Thiago Façanha conta que o convite partiu do ex-presidente da entidade, Eduardo Câmara, da Ágil Comunicação, e de Márcia Esteves, presidente nacional da Abap, com foco em trazer mais visibilidade para a instituição no estado.

“Eu pensei sobre o convite e acabei aceitando por entender que a gente consegue se dedicar, se esforçar, se conectar com as agências, com o mercado, com os veículos, e ter uma Abap cada vez mais representativa no Nordeste e, por consequência, no Brasil”, destaca Thiago.

Em relação aos objetivos que espera no novo cargo, Thiago Façanha pontua que planeja realizar uma gestão pautada no diálogo, “sem salto alto”.

Uma das metas, explica, é ampliar o tamanho da entidade no Ceará, que hoje conta com nove agências associadas. O objetivo dentro dos primeiros 6 meses é dobrar o número de associados, mas a expectativa é de que esse valor seja alcançado antes do prazo.

Outro objetivo é estreitar laços com as instituições cearenses de ensino superior e com municípios do interior do estado. “Conectar bastante com a nova geração, trazer muita qualificação para o nosso mercado. Ter um diálogo melhor com as agências do interior do Ceará, as agências de menor porte, trazer mais gente que movimenta a comunicação no Cariri, na região Norte, na região metropolitana, e colocar pra dentro da entidade.”

Valorização local

Em relação ao perfil do mercado cearense de publicidade, Thiago avalia como um espaço movimentado e com muitas demandas. Um dos focos de trabalho, explica, será trazer de volta anunciantes que foram em busca de agências em outras praças, como no Sudeste.

“Essa é a nossa principal bandeira. Às vezes, são marcas muito grandes, que têm vários contratos, vários produtos, pelo menos uma parte a gente quer lutar para que fique aqui no Ceará. Que o nosso mercado seja prestigiado, mas não por ser conterrâneo, mas pelo profissionalismo, qualificação e produtividade que a gente tem.”