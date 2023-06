SVM participa de evento sobre blockchain e inovação em São Paulo

A partir de hoje (20), terá início a edição de São Paulo do Blockchain Festival, que trará convidados e especialistas em diversas áreas de atuação da tecnologia. No próximo dia 23, o Sistema Verdes Mares (SVM), representado pela gerente de marketing Arenusa Goulart, participará do painel “O desafio de usar blockchain em empresas consolidadas do mercado”.

De acordo com Arenusa, ela irá abordar as aplicações das tecnologias de Web3 para geração de valor em empresas tradicionais.

Um dos vetores da Web3 é a tecnologia blockchain, que além de atuar como um livro de registros de transações e máquina virtual, possibilita a implementação de contratos inteligentes, que atuam de forma autônoma, conferindo velocidade, transparência, segurança e rastreabilidade às atividades da rede. Outro ponto é o caráter imutável da tecnologia, que constrói e protege o lastro, impedindo que alterações sejam feitas aos registros existentes, dando confiabilidade às transações executadas na rede.

No evento, a gerente de marketing irá apresentar o "Diário do Nordeste - Plataforma de Noticias Web 3.0”, projeto de distribuição de conteúdo premium que utiliza tecnologias pertencentes a Web3, como blockchain, dApps (aplicativos descentralizados), NFTs e outras. A plataforma ainda está em desenvolvimento e busca oferecer uma visão de futuro da indústria de notícias.

“Através da tokenização das assinaturas e edições do jornal, distribuição de ativos artísticos e criação de uma comunidade com economia própria, esperamos criar uma experiência nunca antes oferecida, aumentando a fidelização dos leitores e abrindo novos canais de receita”, explica Arenusa.

Desafios para os negócios

Na avaliação de Hans Kauffmann, oficial de comunicações do Blockchain Festival e fundador da Goldhive, empresa de consultoria em inovação e marketing, a reação do mercado à chegada da tecnologia blockchain é positiva. “É relativamente conhecido que o blockchain permite o registro inviolável de ativos digitais, mas a sua utilização é muito mais vasta que isso. Como estamos na vanguarda desta nova tecnologia, há desafios e incertezas que acompanham a inovação.”

Por ser um conceito que ainda está em processo de se tornar mais conhecido tanto pelo grande público quanto por executivos em empresas, é preciso que cada vez mais negócios comecem a se destacar com o uso de tecnologias de Web3, detalha Arenusa.

Para a gerente de marketing, as tecnologias da Web3 são adaptáveis para diversos tipos de empresa, a depender do setor e das necessidades de cada uma. Aplicações como monitoramento transparente da cadeia de valor, aplicação de contratos inteligentes para descentralizar e automatizar fluxos burocráticos, documentação segura de eventos e atividades importantes como históricos médicos e diplomas acadêmicos são algumas das possibilidades.

Durante o Blockchain Festival, diferentes trilhas de conhecimento serão dedicadas a setores como imóveis, saúde e jurídico, como forma de apresentar as possibilidades de campos de uso da tecnologia.

Instituto Atlântico lança nova marca e slogan

Legenda: No próximo mês de novembro, o Atlântico completará 22 anos de atuação Foto: Divulgação

O Instituto Atlântico, instituição de Ciência e Tecnologia sem fins lucrativos, lançou sua nova identidade visual. A marca dá mais destaque ao símbolo chave da empresa, com a letra “A”, de Atlântico, com forma triangular, representando ascensão e crescimento.

O instituto também modificou o slogan para “Tecnologia para antecipar o futuro”. “Para nós, antecipar o futuro é ter a habilidade de se posicionar de forma estratégica e agir antecipadamente às mudanças, identificando oportunidades”, explica a gerente de Recursos Organizacionais do Atlântico, Gabriela Telles.

A gerente também reforça que, ao longo da história do Instituto Atlântico, o logotipo passou por três desenhos. A nova versão mantém as cores e o símbolo, mas com traços que reforçam a modernidade e inovação. No próximo mês de novembro, o Atlântico completará 22 anos de atuação.

Shopping Giga Mall anuncia Samantha Marques como nova comunicadora da marca

Legenda: A inauguração do Giga Mall está prevista para o segundo semestre deste ano Foto: Divulgação

O shopping Giga Mall anunciou a radialista Samanta Marques como a nova comunicadora da marca. O empreendimento, cuja inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano, utilizará a profissional em diversos canais de comunicação, como anúncios de rádio, campanhas em redes sociais e mídia digital.

Com mais de 40 anos de profissão, Samantha Marques foi escolhida como forma de ampliar o público do empreendimento, por conta da influência e credibilidade da radialista, detalha Idell Camurça, coordenadora de marketing do Giga Mall.

“O Shopping Giga Mall está confiante que essa parceria com Samantha Marques fortalecerá sua posição como um destino de vendas e compras. O objetivo é criar uma experiência vivida e cativante para os clientes, reforçando ainda mais os valores e a identidade da nossa marca.” conclui Régis Tavares, superintendente do shopping.

BScash lança campanha com o tema “Pague todos os seus colaboradores num só clique”

Legenda: A BScash é uma solução digital de intermediação de serviços financeiros Foto: Divulgação

A fintech BScash deu início a uma nova campanha de mídia nas praças de Fortaleza e Região Metropolitana, Salvador e Recife. Com o tema “Pague Todos os seus colaboradores num só clique”, a iniciativa é uma forma de posicionar a marca para empresas em busca de produtos voltados para o pagamento de folha.

A campanha usa como estratégias de divulgação os caminhos off-line em mídias DOOH, OOH e rádio, com foco no reconhecimento da marca e do produto, e on-line em múltiplas plataformas, com alvo na conversão.

A BScash, empresa da BSPAR, é uma solução digital de intermediação de serviços financeiros para otimizar a gestão de compras, pagamentos e recebimentos de forma simples e ágil. A BScash é regulamentada pelo Banco Central e realiza todas as suas operações seguindo a legislação em vigor no País.