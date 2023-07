Sou Energy faz doação de placas solares para casa de acolhimento da comunidade LGBTQIAPN+

Espaço de acolhimento para a população LGBTQIAP+, a Outra Casa Coletiva recebeu, no dia 29 de junho, uma doação de kit de energia solar. A iniciativa foi realizada pela Sou Energy, líder do segmento nas regiões Norte e Nordeste, em parceria com a Livoltek, de inversores fotovoltaicos.

Por meio da doação, a Outra Casa Coletiva terá redução nas despesas de conta de luz, dessa forma, podendo utilizar os recursos angariados por doações em outras ações e projetos. Até hoje, o espaço já atendeu a mais de 500 pessoas.

De acordo com Cecília Vieira, gerente de RH da Sou Energy, além da doação, outros projetos estão sendo planejados com a parceria. “Temos grandes planos com a Outra Casa Coletiva no sentido de profissionalizar e encaminhar essas pessoas ao mercado de trabalho. Estamos montando um programa de formação a longo prazo e pretendemos incluir outras instituições e novos parceiros para atingir indicadores de inclusão de público LGBTQIAPN+ acima dos indicadores sociais”, afirma.

Jhonattan Carneiro, gerente Sr. de Recursos Humanos da Livoltek, reforça a parceria junto a Sou Energy, como forma de valorizar o valor de inclusão da empresa. “Temos certeza de que esta ação simboliza nosso compromisso com a Diversidade e Inclusão, apoiando efetivamente este grupo, que merece oportunidades igualitárias no mercado de trabalho.”

Ibyte faturou 40% das vendas do mês durante o período junino

Legenda: A temporada de São João da empresa ocorreu entre os dias 14 e 24 de junho Foto: Divulgação

A ibyte alcançou 40% do faturamento do mês de junho somente durante a campanha de São João, entre os dias 14 e 24 de junho.

"Estamos extremamente satisfeitos com o crescimento notável que alcançamos durante o período. Os números são frutos do nosso compromisso em oferecer produtos de qualidade e experiência de venda diferenciada. Além disso, também levamos uma série de ativações juninas em nossas lojas que fizeram toda a diferença", destaca a CEO da ibyte, Técia Caetano.

De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas do comércio varejista para o período junino alcançou cerca de R$ 2 bilhões, um retorno ao patamar pré-pandemia.

Advance Comunicação renova selo Empresa Amiga da Criança para o ano de 2023

Legenda: A certificação é concedida pela Fundação Abrinq Foto: Divulgação

A agência cearense Advance Comunicação conquistou, no último mês de junho, a renovação do selo Empresa Amiga da Criança. Concedida pela Fundação Abrinq, o selo é voltado para empresas comprometidas com projetos sociais que visam trazer melhorias para essa parcela da população.

Para receber o selo, as empresas passam por avaliações que dão notas de 1 a 5. A Advance obteve nota 4,20, em referência às ações realizadas pela marca em 2022. A certificação garante assessoramento nas temáticas de monitoramento da cadeia produtiva, aprendizagem, ações sociais, investimento social privado, voluntariado corporativo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ESG.

“Assumimos esse compromisso e, desde então, a nossa contribuição só aumentou nos últimos anos. Acreditamos no poder da transformação social, na importância do programa e do seu impacto em milhares de crianças. A paridade social começa na base, com as nossas crianças e adolescentes”, afirma Eliziane Colares, Sócia-Diretora da Advance Comunicação.

MaxiModa 2023 traz Camila Coutinho para talk show

Legenda: O evento será realizado no Teatro RioMar Fortaleza, no dia 25 de agosto Foto: Divulgação

Marcado para o dia 25 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza, o MaxiModa 2023, seminário de negócios, moda, comunicação e inovação, trará a comunicadora e empreendedora Camila Coutinho para um talk show.

Fundadora e CEO do blog Garotas Estúpidas e da marca GE Beauty, a influenciadora é uma das referências do segmento. “Eu amo Fortaleza e o Ceará, principalmente as pessoas. Os cearenses são um povo muito divertido e hospitaleiro. Sou Pernambucana, então, a gente é meio parecido nesse sentido. O nordestino recebe muito bem, não é? Também acho que o cearense olha muito pra frente e eu admiro muito isso. É sempre uma experiência muito boa”, afirma Camila.

Além de Camila Coutinho, outras presenças confirmadas no evento são: