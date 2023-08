Solar Coca-Cola realiza ação de sustentabilidade em festival neste fim de semana

Segunda maior engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, a Solar Coca-Cola irá promover uma ação de sustentabilidade e economia circular no Festival Zepelim, que ocorrerá nos dias 19 e 20 deste mês, no Marina Park Hotel.

Por meio do projeto Recicla Solar, a fabricante vai instalar uma central de triagem de resíduos no evento. Os materiais coletados serão comprados pelo Recicla e a renda será revertida para os catadores envolvidos na iniciativa.

A central de separação de materiais contará com cerca de 14 catadores de resíduos. A estrutura, operada pela Associação de Catadores do Jangurussu (ASCAJAN), possibilita que o público acompanhe todo o processo de tratamento e separação de resíduos com o intuito de promover maior interação e conscientização sobre sustentabilidade.

Após o processo de coleta e separação, os resíduos recicláveis serão destinados à agregadora EcoMax, entidade parceira da Solar no Recicla Solar. O projeto, por sua vez, tem buscado estimular a reciclagem e destinação adequada de resíduos por meio de parcerias com centrais de coleta, organizações de catadores, agregadores e grandes eventos.

Segundo Arthur Ferraz, head de Relações Externas da Solar Coca-Cola, o Recicla Solar já coletou, em 2023, mais de 50 toneladas de resíduos em eventos nas regiões Norte e Nordeste.

Arthur Ferraz Head de Relações Externas da Solar Coca-Cola “Acreditamos que, para além do patrocínio, podemos usar essas plataformas de cultura, música e diversão para trazer awareness a respeito da gestão de resíduos e do nosso impacto sobre a natureza. Por meio desses grandes festivais e festas tradicionais, a Solar tem contribuído com a logística reversa, possibilitando que os resíduos produzidos voltem ao mercado como novos produtos e completem o ciclo da economia circular.”

Já Gabriela Parente, diretora criativa do Festival Zepelim, comenta que o evento “já nasceu com o propósito de levar cultura, arte e sustentabilidade para um público que valoriza marcas conscientes e ações que estejam alinhadas aos seus valores, como é o caso da Coca-Cola. Para gente, é importante reforçar em todas as etapas do festival esse compromisso”.

Agência EBMQUINTTO lança campanha para a Câmara Legislativa do Distrito Federal

Legenda: A campanha conta com VTs, jingle, spot, redes sociais, outdoors, mobiliário urbano e outras ações Foto: Divulgação

A partir do conceito “CLDF - Por cada um, por todos nós”, a agência cearense de publicidade EBMQUINTTO lançou sua primeira campanha para a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O objetivo da campanha é promover o engajamento da população do Distrito Federal, a convidando para participar das ações da Câmara Legislativa.

Segundo a agência, a iniciativa ressalta o valor da participação cidadã e destaca como a contribuição de cada brasiliense pode ser transformadora para a sociedade como um todo.

"Ao criarmos a campanha ‘CLDF - Por cada um, por todos nós.’, buscamos instigar um sentimento de pertencimento e responsabilidade em todos os cidadãos do Distrito Federal. Acreditamos que, juntos, podemos construir um ambiente mais favorável para a nossa comunidade, e isso requer o engajamento de cada indivíduo", afirma Duda Brígido, diretor da EBMQUINTTO.

Para a campanha, a EBMQUINTTO desenvolveu peças publicitárias como VTs, jingle, spot, redes sociais, outdoors, mobiliário urbano e outros, como forma de investir em diferentes espaços do Distrito Federal.

Confira uma das peças da campanha

AD2M figura entre as 10 melhores agências de comunicação do Brasil

Legenda: Equipe de diretores da AD2M Foto: Divulgação

No resultado da premiação Top Mega Brasil 2023, a AD2M, tradicional agência cearense de comunicação, figurou entre as 10 melhores agências do país, sendo a única do Nordeste na lista de campeãs.

“Estamos muito felizes e orgulhosos por estarmos representando o Nordeste nessa lista seleta de agências. Agradecemos a todos que participaram da campanha conosco e pelo reconhecimento por esses mais de 27 anos de jornada trabalhando com comunicação e atuando diariamente em nosso mercado”, celebra Mauro Costa, diretor da AD2M.

CIEE divulga novo posicionamento de mercado

Legenda: Novo logo do CIEE foi divulgado recentemente Foto: Divulgação

ONG dedicada à inserção de jovens no mercado de trabalho, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está de cara nova, com novo portal, além de novo branding e posicionamento.

“Após muitos estudos e análises, estamos nos apresentando como uma entidade com a experiência de quase seis décadas, mas um olhar totalmente novo para o presente e os enormes desafios do futuro. Entendemos que, neste momento, é fundamental pensarmos empaticamente nas necessidades dos jovens e também das empresas.”, afirma Rodrigo Dib, superintendente Institucional do CIEE.