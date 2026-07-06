Sinapro-CE celebra publicidade cearense no 12º Festpro e empossa nova diretoria

A publicidade cearense foi celebrada na última quinta-feira (2), durante a 12ª edição do Festival da Propaganda Cearense - Festpro - Prêmio Assis Santos. Realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro-CE), o evento tem como foco valorizar a criatividade local.

Ao todo, foram 21 categorias premiadas, que englobam diferentes plataformas, como TV/Cinema, Rádio, Impressos, Promoção e Ativação, Design, OOH, Digital, Ação Creator, Case de Sucesso e Campanhas.

Além da premiação, o evento marcou a posse da nova diretoria do Sinapro-CE para o triênio 2026-2029. De acordo com Lavor Neto, atual presidente do Sindicato, o foco da gestão será o fortalecimento das agências cearenses.

“Trabalharemos em três frentes prioritárias: valorização da atividade publicitária, geração de oportunidades de negócios e preparação das agências para os desafios da inteligência artificial”, pontua Lavor Neto. Além disso, um dos objetivos é ampliar a atuação no interior do Ceará.

O presidente reforça que é preciso estimular o crescimento do mercado, além de investir continuamente na qualificação das agências, para que estejam preparadas para acompanhas as transformações do ambiente de negócios.

12º Festpro

Neste ano, o júri do Festpro foi formado por profissionais do Clube de Criação, como forma de garantir isenção e qualidade ao processo.

“Em mercados regionais, é natural que os profissionais conheçam as campanhas, seus autores ou os clientes envolvidos. Por isso, trazer um júri externo é uma prática adotada em diversos festivais para assegurar que os trabalhos sejam avaliados exclusivamente por seus méritos técnicos e criativos, reforçando a credibilidade e a confiança de todo o mercado na premiação”, destaca Lavor Neto.

Confira a seguir os vencedores do 12º Festpro - Prêmio Assis Santos

CATEGORIA TV CINEMA VAREJO

1º Lugar - Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: O Homem Mau; Cliente: Normatel

2º Lugar Agência: EBM Quintto Comunicação, Peça: Vai de Giro – Banco do Nordeste – Filme30seg; Cliente: BancodoNordeste

3º Lugar Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça:Tá no SENAC,tá no mercado!; Cliente: SENAC

2. TV/CINEMA–INSTITUCIONAL

1ºLugar- Agência: Acesso Estratégia Criativa;Peça: São Geraldo Zero; Cliente: São Geraldo

2ºLugar - Agência: Bolero Comunicação; Peça: Ceará Fascinante; Cliente: Governo do Ceará

3ºLugar - Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias

3. RÁDIO VAREJO

1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Normatel Zera Estoque de Natal; Cliente: Normatel

Categoria com finalista apenas para o primeiro lugar.

4. RÁDIO – INSTITUCIONAL

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Saia do Mesmo – DJ; Cliente: Bolero Comunicação

2º Lugar – Agência: CK Comunicação; Peça: Queimadas; Cliente: Prefeitura Municipal de Aracati

3º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Correio Elegante; Cliente: Cajuína São Geraldo

5. RÁDIO – JINGLE

1º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Viva Todo Dia; Cliente: RioMar Fortaleza

2º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Amor que Alimenta; Cliente: Pole Alimentos

3º Lugar – Agência: Register Comunicação; Peça: ALECE – Ceará de Valores; Cliente: ALECE

6. IMPRESSOS

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias

2º Lugar – Agência: SG Propag; Peça: Leito Cama Guanabara; Cliente: Guanabara

3º Lugar – Agência: CK Comunicação; Peça: S-10 Meteóros; Cliente: Da Fonte Veículos

7. PROMOÇÃO E ATIVAÇÃO

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: O Mundo Distópico das Mulheres; Cliente: Mídia Ninja

2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Bardo Brindaço; Cliente: Ypióca – Diageo

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Biscoitar; Cliente: Damezza

8. DESIGN – IDENTIDADE VISUAL

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Undiú; Cliente: Outro Vinho

2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: São João 2025; Cliente: Prefeitura Municipal de Fortaleza

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Fortaleza sem Igual – Marca; Cliente: Prefeitura Municipal de Fortaleza

9. DESIGN GRÁFICO

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Artefor – Cartazes; Cliente: Prefeitura de Fortaleza

2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: O Mundo Distópico das Mulheres; Cliente: Mídia Ninja

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Mãos; Cliente: Bellucci Gelateria

10. DESIGN – PRODUTO

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Undiú; Cliente: Outro Vinho

2º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Redesign Embalagens Farinha de Trigo; Cliente: Grande Moinho Cearense

3º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Redesign Embalagens Linguiças Defumadas Merci; Cliente: Pole Alimentos

11. OOH – OUT OF HOME

1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Saia do Mesmo; Cliente: Bolero Comunicação

2º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Dia do Médico; Cliente: Unimed Fortaleza

3º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: DelRio Carnaval; Cliente: DelRio Lingerie

12. DIGITAL – MÍDIA ONLINE

1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo

2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Ypióca Drinks Cantados; Cliente: Diageo/Ypióca

3º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Gigantes do Mar; Cliente: RioMar Fortaleza

13. DIGITAL – MÍDIA ONLINE – FILME

1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo

2º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Escudo da Prevenção; Cliente: Unimed Fortaleza

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Malas; Cliente: Prefeitura de Fortaleza

14. CAMPANHA DIGITAL – VAREJO

1º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Vai de Giro; Cliente: Banco do Nordeste

2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Economizar; Cliente: Dulce Silveira Ambientações

3º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Unimed Compre Ganhe – WellHub; Cliente: Unimed Fortaleza

15. CAMPANHA DIGITAL – INSTITUCIONAL

1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: São Geraldo – Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo

2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa Jeremias

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Saia do Mesmo; Cliente: Bolero Comunicação

16. AÇÃO CREATOR

1º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: São Geraldo Zero; Cliente: São Geraldo

2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: DelRio Carnaval; Cliente: DelRio Lingerie

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Jogos do Bem; Cliente: Bonamezza – Iguatemi

17. CASE DE SUCESSO

1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo

2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Ypigerald; Cliente: Ypióca e São Geraldo

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Jogos do Bem; Cliente: Bonamezza – Iguatemi

18. CAMPANHA VAREJO

1º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Tá no SENAC, tá no Mercado; Cliente: SENAC

2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Economizar; Cliente: Dulce Silveira Ambientações

3º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Zera Estoque de Natal; Cliente: Normatel

19. CAMPANHA INSTITUCIONAL

1º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: São Geraldo Zero; Cliente: São Geraldo

2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias

3º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Paixão pelo Ceará; Cliente: Governo do Ceará

20. FESTPRO SOCIAL

1º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Escudo da Prevenção; Cliente: Unimed Fortaleza

2º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Um Minuto de Denúncia; Cliente: Governo do Ceará

3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias

21. GRAND PRIX

Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Escudo da Prevenção; Cliente: Unimed Fortaleza.