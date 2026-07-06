Sinapro-CE celebra publicidade cearense no 12º Festpro e empossa nova diretoria
Ao todo, foram 21 categorias premiadas, como TV/Cinema, Rádio, Impressos, Promoção e Ativação e outras.
A publicidade cearense foi celebrada na última quinta-feira (2), durante a 12ª edição do Festival da Propaganda Cearense - Festpro - Prêmio Assis Santos. Realizado pelo Sindicato das Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro-CE), o evento tem como foco valorizar a criatividade local.
Ao todo, foram 21 categorias premiadas, que englobam diferentes plataformas, como TV/Cinema, Rádio, Impressos, Promoção e Ativação, Design, OOH, Digital, Ação Creator, Case de Sucesso e Campanhas.
Além da premiação, o evento marcou a posse da nova diretoria do Sinapro-CE para o triênio 2026-2029. De acordo com Lavor Neto, atual presidente do Sindicato, o foco da gestão será o fortalecimento das agências cearenses.
“Trabalharemos em três frentes prioritárias: valorização da atividade publicitária, geração de oportunidades de negócios e preparação das agências para os desafios da inteligência artificial”, pontua Lavor Neto. Além disso, um dos objetivos é ampliar a atuação no interior do Ceará.
O presidente reforça que é preciso estimular o crescimento do mercado, além de investir continuamente na qualificação das agências, para que estejam preparadas para acompanhas as transformações do ambiente de negócios.
12º Festpro
Neste ano, o júri do Festpro foi formado por profissionais do Clube de Criação, como forma de garantir isenção e qualidade ao processo.
“Em mercados regionais, é natural que os profissionais conheçam as campanhas, seus autores ou os clientes envolvidos. Por isso, trazer um júri externo é uma prática adotada em diversos festivais para assegurar que os trabalhos sejam avaliados exclusivamente por seus méritos técnicos e criativos, reforçando a credibilidade e a confiança de todo o mercado na premiação”, destaca Lavor Neto.
Confira a seguir os vencedores do 12º Festpro - Prêmio Assis Santos
CATEGORIA TV CINEMA VAREJO
1º Lugar - Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: O Homem Mau; Cliente: Normatel
2º Lugar Agência: EBM Quintto Comunicação, Peça: Vai de Giro – Banco do Nordeste – Filme30seg; Cliente: BancodoNordeste
3º Lugar Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça:Tá no SENAC,tá no mercado!; Cliente: SENAC
2. TV/CINEMA–INSTITUCIONAL
1ºLugar- Agência: Acesso Estratégia Criativa;Peça: São Geraldo Zero; Cliente: São Geraldo
2ºLugar - Agência: Bolero Comunicação; Peça: Ceará Fascinante; Cliente: Governo do Ceará
3ºLugar - Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias
3. RÁDIO VAREJO
1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Normatel Zera Estoque de Natal; Cliente: Normatel
Categoria com finalista apenas para o primeiro lugar.
4. RÁDIO – INSTITUCIONAL
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Saia do Mesmo – DJ; Cliente: Bolero Comunicação
2º Lugar – Agência: CK Comunicação; Peça: Queimadas; Cliente: Prefeitura Municipal de Aracati
3º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Correio Elegante; Cliente: Cajuína São Geraldo
5. RÁDIO – JINGLE
1º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Viva Todo Dia; Cliente: RioMar Fortaleza
2º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Amor que Alimenta; Cliente: Pole Alimentos
3º Lugar – Agência: Register Comunicação; Peça: ALECE – Ceará de Valores; Cliente: ALECE
6. IMPRESSOS
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias
2º Lugar – Agência: SG Propag; Peça: Leito Cama Guanabara; Cliente: Guanabara
3º Lugar – Agência: CK Comunicação; Peça: S-10 Meteóros; Cliente: Da Fonte Veículos
7. PROMOÇÃO E ATIVAÇÃO
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: O Mundo Distópico das Mulheres; Cliente: Mídia Ninja
2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Bardo Brindaço; Cliente: Ypióca – Diageo
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Biscoitar; Cliente: Damezza
8. DESIGN – IDENTIDADE VISUAL
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Undiú; Cliente: Outro Vinho
2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: São João 2025; Cliente: Prefeitura Municipal de Fortaleza
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Fortaleza sem Igual – Marca; Cliente: Prefeitura Municipal de Fortaleza
9. DESIGN GRÁFICO
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Artefor – Cartazes; Cliente: Prefeitura de Fortaleza
2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: O Mundo Distópico das Mulheres; Cliente: Mídia Ninja
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Mãos; Cliente: Bellucci Gelateria
10. DESIGN – PRODUTO
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Undiú; Cliente: Outro Vinho
2º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Redesign Embalagens Farinha de Trigo; Cliente: Grande Moinho Cearense
3º Lugar – Agência: Bando Propaganda; Peça: Redesign Embalagens Linguiças Defumadas Merci; Cliente: Pole Alimentos
11. OOH – OUT OF HOME
1º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Saia do Mesmo; Cliente: Bolero Comunicação
2º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Dia do Médico; Cliente: Unimed Fortaleza
3º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: DelRio Carnaval; Cliente: DelRio Lingerie
12. DIGITAL – MÍDIA ONLINE
1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo
2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Ypióca Drinks Cantados; Cliente: Diageo/Ypióca
3º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Gigantes do Mar; Cliente: RioMar Fortaleza
13. DIGITAL – MÍDIA ONLINE – FILME
1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo
2º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Escudo da Prevenção; Cliente: Unimed Fortaleza
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Malas; Cliente: Prefeitura de Fortaleza
14. CAMPANHA DIGITAL – VAREJO
1º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Vai de Giro; Cliente: Banco do Nordeste
2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Economizar; Cliente: Dulce Silveira Ambientações
3º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Unimed Compre Ganhe – WellHub; Cliente: Unimed Fortaleza
15. CAMPANHA DIGITAL – INSTITUCIONAL
1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: São Geraldo – Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo
2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa Jeremias
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Saia do Mesmo; Cliente: Bolero Comunicação
16. AÇÃO CREATOR
1º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: São Geraldo Zero; Cliente: São Geraldo
2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: DelRio Carnaval; Cliente: DelRio Lingerie
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Jogos do Bem; Cliente: Bonamezza – Iguatemi
17. CASE DE SUCESSO
1º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Dia do Nordestino; Cliente: São Geraldo
2º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Ypigerald; Cliente: Ypióca e São Geraldo
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Jogos do Bem; Cliente: Bonamezza – Iguatemi
18. CAMPANHA VAREJO
1º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Tá no SENAC, tá no Mercado; Cliente: SENAC
2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Economizar; Cliente: Dulce Silveira Ambientações
3º Lugar – Agência: Advance Comunicação e Marketing; Peça: Zera Estoque de Natal; Cliente: Normatel
19. CAMPANHA INSTITUCIONAL
1º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: São Geraldo Zero; Cliente: São Geraldo
2º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias
3º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Paixão pelo Ceará; Cliente: Governo do Ceará
20. FESTPRO SOCIAL
1º Lugar – Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Escudo da Prevenção; Cliente: Unimed Fortaleza
2º Lugar – Agência: EBM Quintto Comunicação; Peça: Um Minuto de Denúncia; Cliente: Governo do Ceará
3º Lugar – Agência: Bolero Comunicação; Peça: Nomes; Cliente: Casa de Jeremias
21. GRAND PRIX
Agência: Acesso Estratégia Criativa; Peça: Escudo da Prevenção; Cliente: Unimed Fortaleza.