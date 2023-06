Restaurante Illa Mare inicia serviço de delivery e expande atuação no mercado

Em busca de expandir a presença no mercado de alta gastronomia de Fortaleza, o restaurante Illa Mare, localizado na Av. Beira Mar, lançou serviço de delivery na última segunda-feira (26). O cardápio conta com os destaques do restaurante, incluindo entradas, pratos principais, sobremesas, massas, saladas, opções de parrilla e risotos.

Além disso, o delivery também conta com pratos executivos exclusivos, como: feijoada para duas pessoas; frutos do mar, como o POLVO | PESTO (polvo grelhado com molho pesto) e o SALMÃO | SHOYU (salmão grelhado com molho shoyu). Os pedidos podem ser feitos diretamente com o restaurante ou pelo aplicativo iFood.

De acordo com Zuellington Lemos, CEO do Grupo Illa, a chegada do delivery neste ano vem junto com a renovação no cardápio do restaurante, que começou a ser implantado no mês de maio. Para a concepção dos novos pratos, o gestor explica que foram feitas pesquisas, viagens e estudos sobre o mercado. Além do Mare, o Grupo Illa também conta com o Boteco do Illa e Illa Café.

“O projeto do delivery para o nosso grupo tem sido bastante desafiador, pois ele nasceu com um propósito: pensar numa experiência diferenciada, visando a retratar minimamente aquilo que o cliente vivencia nas nossas casas. Para isso, além de todos os desafios logísticos que nos são impostos por esse tipo de operação, há todo um cuidado com o serviço e com as embalagens.”

Em relação ao fortalecimento da marca do restaurante, Zuellington Lemos conta que as mudanças buscam reforçar o conceito do estabelecimento: culinária de frutos do mar com traços regionais. Para tanto, foram feitas análises de pesquisa de satisfação para entender as demandas dos clientes.

O serviço de delivery está disponível em um raio de 5 km, das 11h às 23 horas.

Sistema Verdes Mares reúne mercado no Dia do Mídia e lança bandeira “Mares ao Mar”

Legenda: Evento contou com a presença de dezenas de profissionais da comunicação cearense Foto: LC Moreira

No dia 21 deste mês, o Sistema Verdes Mares celebrou o Dia do Mídia em evento especial no restaurante Vasto. Na ocasião, foi realizada uma edição do SVM Insights, que reuniu dezenas de profissionais das áreas da comunicação, publicidade e marketing.

Além de realizar uma homenagem aos profissionais de mídia, que se dedicam a conectar marcas e veículos de comunicação, também foi lançado o projeto Mares ao Mar, nova bandeira de sustentabilidade do SVM.

Por meio da iniciativa, temáticas englobadas dentro do ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança) serão abordadas nos veículos de comunicação e conteúdos do Sistema, como forma de estimular boas práticas para o público, com o objetivo de criar uma reflexão sobre como as pessoas se relacionam e cuidam do meio ambiente.

“Nosso projeto vai começar no segundo semestre de 2023 e não tem data para terminar. Representa nosso compromisso e nossa responsabilidade, como maior grupo de comunicação do Nordeste, de colaborar com o engajamento da população a atitudes para um mundo mais sustentável”, comentou Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.

Engaja Comunicação assume assessoria de imprensa e redes sociais da Acert

Legenda: Equipe da Engaja Comunicação com a Acert Foto: Divulgação

A Engaja Comunicação assumiu a assessoria de imprensa e gestão de redes sociais da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão - Acert.

No mercado cearense desde 1977, a Acert é constituída por empresas de radiodifusão do Ceará. A associação congrega mais de 200 rádios e 14 emissoras de TV do Estado.

Marca REFRI, da Minalba, tem visibilidade ampliada com licenciamento digital regional

Legenda: Marca participou do programa “São João na Mesa” Foto: Divulgação

Para valorizar a cultura brasileira e a singularidade das festas juninas, a marca de refrigerantes Refri, da Minalba Brasil, fez uma participação especial no programa “São João na Mesa”, transmitido na Globo Bahia e Globo Pernambuco. Por meio do licenciamento digital regional, a marca aproveitou o impacto inicial gerado pela veiculação na TV para ampliar o alcance e a interação com o público nas redes sociais.

Essa estratégia de divulgação em mídia tradicional, aliada à presença na internet, rádio e comunicações nos pontos de venda, renderam para a Refri visibilidade da marca e engajamento com os consumidores.