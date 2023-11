Período de Black Friday: AN Beaty investe em tecnologia para criar campanhas personalizadas

Com mais de 30 anos de trajetória, a marca AN Beaty vem investindo em tecnologia para desenvolver campanhas cada vez mais personalizadas para os clientes. Por meio de pesquisas junto aos consumidores, a empresa criou ações como um avatar digital para as redes sociais e aumentou o número de campanhas clusterizadas.

De acordo com Juliana Carneiro, diretora da AN Beauty, foi feita uma pesquisa com os clientes e, a partir dos resultados, foram desenhados diferentes públicos da empresa, fazendo com que os clientes recebam ofertas a partir de seus hábitos e preferências.

“Criamos também um avatar ‘Anne’ que foi construído através da opinião dos nossos clientes via rede social, trazendo uma gamificação com batalha de oferta e no dia seguinte o cliente vê o desconto na loja e no site. Podemos afirmar que nossa campanha tem a participação de nosso público na tomada das decisões, trazendo para o centro nosso principal ativo, que são nossos clientes”, comenta a diretora.

Em 2023, a marca criou mais de 50 campanhas clusterizadas com base nos perfis mapeados, com uma base de dados que contém informações de cerca de 20 mil consumidores.

Para a gerente executiva de marketing Germana Mara, o grande diferencial foi a pesquisa realizada. “Analisamos os dados e montamos uma campanha com ofertas clusterizadas, discurso segmentado para cada perfil de compra e com produtos que atendem a todas as esferas de investimento.”

A marca conta com 13 lojas distribuídas nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Ceará.

Normatel celebra aniversário com campanha com Xand Avião e sorteios durante três meses

Legenda: A campanha Norma Fest será realizada nos meses de novembro, dezembro e janeiro Foto: Divulgação

Neste mês de novembro, a Normatel entra em período de campanha de aniversário. Para tanto, a marca de home center trouxe como protagonistas das peças publicitárias o cantor Xand Avião e sua esposa, a influenciadora e modelo Isabele Temóteo.

Para a ocasião, intitulada de Norma Fest, a marca irá realizar sorteios de três carros modelo Onix 0Km e 20 vales-compra no valor de R$ 1.000 para uso em supermercados.

Durante o período da campanha, os participantes que optarem por compras à vista receberão cupons em dobro.

A campanha foi criada pela agência Slogan e está presente em rádios, TVs, mídias sociais, além de cobertura total em Out Of Home no aeroporto, em torres empresariais, ruas e supermercados.

Especializada em marketing de moda, agência YSSA cresce 800% nos últimos 7 anos

Legenda: CEOs André Knust, Rayssa Thomaz e a COO, Patrícia Oliveira Foto: Divulgação

Com foco no segmento de marketing de moda, a agência YSSA, fundada por Rayssa Thomaz e André Knust, registrou 800% de crescimento nos últimos 7 anos. Até o momento, mais de 300 marcas já passaram pela empresa.

Hoje, a agência conta com duas sedes: uma em Fortaleza e outra em São Paulo, com mais de 50 colaboradores na equipe.

“Ao longo destes sete anos, a YSSA já ajudou diversas marcas a se consolidarem, e criamos mais de 10 marcas do absoluto zero. Expandimos fisicamente e inauguramos a sede em São Paulo. Também criamos outra empresa: o YSTUDIO, em 2022, que fica responsável pela produção de campanhas para o mercado inteiro. Até hoje, assinamos mais de 100 campanhas autorais”, destaca a diretora da agência, Rayssa.