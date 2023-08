Hoots Gastropub busca se posicionar como referência em rock e gastronomia em Fortaleza

Com foco em proporcionar experiências variadas para quem busca a união entre rock e boa gastronomia em Fortaleza em um só espaço, o Hoots Gastropub passa por um novo momento. Recentemente, o local passou por mudanças para proporcionar uma experiência mais jovial para o público, como forma de se tornar referência nesse segmento na capital cearense.



De acordo com Paulo Carvalho Neto, diretor de entretenimento do Hoots, as maiores mudanças foram concentradas na área de pub do estabelecimento. “Foi feita uma reformulação em layout de mesas, upgrade em sistema de som, iluminação cênica e de palco, além de adoção de um novo sistema de consumo através de cartão de consumo individual. Tudo isso para que essa percepção de balada ficasse mais aparente, mas sem deixar de oferecer nossos reconhecidos atrativos gastronômicos”, detalha.

“O Hoots tem essa pegada jovial e descolada que o rock transmite em sua essência e o pub sempre esteve preparado para oferecer a melhor balada de rock da cidade, apenas não estava sendo reconhecida dessa forma. Nosso trabalho tem sido de refinar a entrega de uma experiência perfeita para o público e apresentar para ele tudo que temos a oferecer.”

Agência Being assina nova identidade visual e branding da Kefi Saúde

Além da área de pub, o Hoots conta com o espaço “garden”, inspirado nas arenas gastronômicas alemãs e voltado para um público que deseja uma experiência diferente da encontrada no pub.Como o rock é um dos pontos de destaque do estabelecimento, a programação musical semanalmente traz artistas locais com diferentes vertentes do estilo, como pop rock, rock nacional e internacional.Na área gastronômica, o Hoots conta com especialidades em churrasco inspirado no “american BBQ” e na parrilla uruguaia.

Legenda: Um dos focos da nova comunicação é a humanização do atendimento Foto: Divulgação

Empresa do mercado de cuidados em saúde em domicílio, a Kefi Saúde chega ao mercado de home care de Fortaleza com identidade visual e posicionamento de marca assinados pela agência Being Marketing.

“Para a construção e comunicação da imagem da Kefi, priorizamos transmitir o que a empresa agrega de valor aos clientes. Entendemos que pontos como know-how, autoridade, corpo de profissionais qualificados, acolhimento, humanização, prontidão e mix de serviços deveriam estar em evidência na campanha da Kefi, reforçando também o seu propósito e valores”, afirma Bosco Couto, sócio-diretor da Being.

Segundo Bosco, o plano de publicidade da Kefi prioriza o uso de fotos reais dos médicos e colaboradores da empresa, como forma de apresentar o cuidado com as pessoas.

Os aspectos de cuidado e humanização também estão presentes na nova logomarca da Kefi Saúde. O símbolo, formado por uma linha ininterrupta, retrata a imagem de uma casa e um coração, denotando aspectos como amor, acolhimento, dedicação e afins.

“Acredito que a nossa logo simboliza e resume tudo que a Kefi é: uma empresa composta por uma equipe de saúde especializada, discreta e competente para cuidar de você e sua família com o máximo respeito à vida”, pontua Dra. Lara Santiago, diretora da Kefi Saúde.

Engaja Comunicação consolida liderança no Nordeste com aumento de clientes

Legenda: A empresa recentemente alcançou o marco de 100 clientes Foto: Divulgação

A Engaja Comunicação, eleita a maior assessoria de comunicação do Nordeste, segundo levantamento do Anuário da Comunicação Corporativa 2023, organizado pela Mega Brasil, acaba de alcançar o marco de 100 clientes. Nos últimos meses, mais de 20 novas empresas renomadas escolheram a agência cearense para impulsionar suas estratégias de comunicação e fortalecer suas presenças nos mais diversos setores.

Entre os novos clientes da Engaja Comunicação estão: 704 Apps, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT), Obra Lumen, Conselho Regional dos Despachantes e Documentalistas do Ceará, Aeris Energy, Câmara Brasil-Vietnã, Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), WBS Brazil e Grifo Asset Management.

"O aumento constante de clientes na Engaja Comunicação é o reflexo mais evidente do comprometimento e competência dos nossos colaboradores, e da dedicação na entrega de serviços de qualidade pela agência. Nós enxergamos esse crescimento como um testemunho do valor que adicionamos aos negócios dos nossos clientes e da nossa busca constante de atender suas expectativas”, afirmam os sócios da Engaja Comunicação, Adriano Muniz, Daniel Rios e Marco Aurélio Cabral.

Terrazo Shopping celebra o Dia dos Pais com a campanha "Pai. Exemplo e Inspiração"

Legenda: O Terrazo conta com 97 operações ativas e projeta inaugurar mais 135 lojas até o fim de 2023 Foto: Divulgação

O Terrazo Shopping, maior centro comercial da região do Eusébio, está promovendo uma campanha institucional em alusão ao Dia dos Pais, com o tema "Pai. Exemplo e Inspiração". Desenvolvida em parceria com a agência Max Comunicação, a iniciativa busca celebrar a figura paterna e destacar o seu papel como exemplo e fonte de inspiração para as famílias.

De acordo com o gerente de marketing, Mauro Fontes, a campanha visa explorar as conexões entre os pais e seus filhos, enaltecendo a importância desses laços afetivos na construção de valores e princípios.

A campanha conta, ainda, com ações com influenciadores que estão compartilhando, nas redes sociais, dicas para presentear os pais. Com sugestões para todos os gostos e estilos, os influenciadores ajudam os clientes a escolherem presentes especiais que expressem todo o carinho e admiração pelos pais.



O Terrazo conta com 97 operações ativas e projeto inaugurar mais 135 lojas até o fim de 2023.

Advance Comunicação lança laboratório de Inteligência Artificial

Legenda: Um dos objetivos do espaço é proporcionar um ambiente de aprendizagem contínua para a equipe Foto: Divulgação

Em busca de apresentar soluções para o mercado, a Advance Comunicação lança o LabIA Advance, laboratório dedicado à pesquisa, aprendizado, desenvolvimento e aplicação de Inteligência Artificial (IA) na rotina da empresa.

“O LabIA Advance atuará em diversas frentes, incluindo a exploração de soluções criativas, a geração de ideias inovadoras e o desenvolvimento de ferramentas personalizadas para atender às necessidades específicas da Advance e de nossos clientes”, explica Eliziane Colares, sócia-diretora da Advance.

De acordo com a Advance, um dos objetivos do LabIA é proporcionar um ambiente de aprendizagem contínua, para que a equipe da empresa tenha acesso às mais recentes tecnologias e práticas em IA, permitindo a aplicação no cotidiano dos respectivos setores.

“A Inteligência Artificial está presente e disponível para uso, com variedade de ferramentas. O Lab é um programa que faz com que as pessoas façam uso para soluções de problemas reais. Um programa direcionado para a utilização efetiva e de forma direcionada que atenda suas reais necessidades”, finaliza Leo Lacerda, facilitador do LabIA Advance.