Em parceria, Verdinha transmite partida do Fortaleza contra América-MG em restaurante

Por meio de uma iniciativa que busca aproximar o público das transmissões dos jogos e mostrar uma nova oportunidade de parcerias de marcas junto ao Sistema Verdes Mares, hoje (24), a partida entre Fortaleza e América-MG será transmitida no restaurante Dom Antunes Steakhouse. O jogo é o primeiro das quartas de final da Copa Sul-Americana e acontece em Belo Horizonte, a partir das 19 horas.

Além da partida, os programas Jogada 1 º e 2º Tempo também serão realizados no estabelecimento. Na hora do jogo, a equipe da Verdinha/TV Diário, com Antero Neto na narração e André Almeida nos comentários, estará no salão do restaurante, com toda a estrutura para a transmissão.

A iniciativa também permitirá a interação da equipe junto aos torcedores no local, o que garante uma aproximação maior com os ouvintes e telespectadores que estarão acompanhando a partida de casa.

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela rádio Verdinha, na FM 92,5, na AM 810, e no Youtube da TV Diário.

O jogo de volta entre os times está marcado para o dia 31 de agosto, na Arena Castelão.

Grupo Zenir realiza campanha de ofertas em celebração ao aniversário do fundador

Legenda: Ação segue até o próximo sábado (26) Foto: Divulgação

Para celebrar os 58 anos de vida do empresário José Alves de Oliveira, o Seu Zenir, o Grupo Zenir irá realizar um período de descontos para os clientes. De hoje a até sábado (26), todas as lojas da marca estarão com itens com valores especiais.



“Estou comemorando mais um aniversário, e nada me deixa mais feliz do que celebrá-lo com as pessoas que tornaram possível a jornada do Grupo Zenir. Quero convidar todos a se juntarem a nós nesse evento especial, onde iremos oferecer descontos incríveis como um gesto de gratidão”, comenta o empresário em nota.



Atualmente, a empresa conta com 57 lojas instaladas no Ceará, com mais inaugurações planejadas tanto para este ano quanto para o próximo, além de quatro centros de distribuição.

Grupo AGP ganha certificação GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar no Ceará

Legenda: Equipe da AGP Foto: Divulgação

Empreendimento cearense do ramo de concessionárias e no mercado há 61 anos, o Grupo Agências Peixoto (AGP) recebeu a certificação de “Excelente Lugar para Trabalhar” pelo GPTW.

A empresa conta com marcas como Extrema Jaguar Land Rover, Orion Kia, Terra Motos Yamaha, Triumph Fortaleza, TruckFor Fóton no catálogo.

“É um orgulho sermos certificados pela GPTW. Significa que valorizamos todas as estratégias para colocar nossos colaboradores como protagonistas e que estamos no caminho certo, investindo constantemente na nossa equipe. O Grupo AGP tem sempre esse olhar para nosso time, para quem faz acontecer. É gratificante ver como nossa empresa mantém esse compromisso e isso nos fortalece. A certificação representa a opinião dos próprios colaboradores e agradecemos a todos que participaram dessa jornada", destaca Camila Melo, diretora Administrativa do Grupo AGP.