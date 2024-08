DN estreia videocast “Alma em Jogo”, apresentado por Alberto Bial

Na última quarta-feira (21), foi lançado o “Alma em Jogo”, novo videocast do Diário do Nordeste. Apresentado pelo ex-jogador de basquete Alberto Bial, que teve passagens por times como Flamengo e Fluminense, o programa contará com entrevistas exclusivas com personalidades ligadas ao mundo do esporte.

A primeira entrevistada do programa foi Shelda Bedê, medalhista olímpica no vôlei de praia. Outros convidados confirmados para esta temporada são: Felipe Ribeiro, jogador da Liga Nacional de Basquete, Halder Gomes, cineasta e praticante de taekwondo, e Tancredo Menezes, técnico de basquete da Unifor.

“Estamos empolgados em trazer ao público um programa que enriquece ainda mais nossa grade esportiva. As entrevistas serão uma oportunidade única para conhecer melhor a trajetória de esportistas de destaque, conduzidas pelo talentoso Alberto Bial”, comenta Gustavo de Negreiros, Gerente de Esportes do SVM.

O "Alma em Jogo" será exibido no YouTube todas as quartas-feiras e na TV Diário, às 23h30, com reprise aos domingos, às 15 horas.

AD2M Comunicação recebe troféu TOP de Ouro na próxima quarta-feira (28)

Legenda: Primeira vitória da AD2M no Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa, em 2015 Foto: Divulgação

Na próxima quarta-feira (28), a AD2M Comunicação irá receber o troféu TOP de Ouro do TOP Mega Brasil 2024. A premiação celebra os maiores vitoriosos do Top Mega Brasil, ou seja, as agências que atingiram o primeiro lugar por cinco vezes.

Os diretores da AD2M Comunicação, Apolônio Aguiar, Djane Nogueira e Mauro Costa, receberão o prêmio em São Paulo, na cerimônia de entrega.

A premiação do Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa elege as agências de PR e executivos corporativos de Comunicação de maior destaque no Brasil. O troféu TOP de Ouro foi criado em 2020 e é entregue para executivos ou agências que se classificam em primeiro lugar por cinco vezes, sejam seguidas ou alternadas.

A AD2M receberá o troféu por ter sido a agência mais votada do país, na premiação, por cinco anos (2015, 2016, 2018, 2019 e 2022), na categoria de melhor agência do Nordeste.

“Sermos reconhecidos, mais uma vez, por uma premiação tão relevante, sendo eleitos pelos votos de jornalistas profissionais, nossos colegas de profissão, demonstra não só a qualidade e o talento da equipe da AD2M, mas também a excelência da comunicação desenvolvida e executada no Nordeste, em especial no Ceará”, comemora Mauro Costa.