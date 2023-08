Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará lança prêmio de Jornalismo

Em busca de valorizar e incentivar a produção jornalística cearense, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará lança o I Prêmio de Jornalismo. Em nota, a organização informa que irá premiar produções jornalísticas produzidas no estado, que abordam a arquitetura e o urbanismo e sua contribuição para o bem-estar da sociedade.

Para concorrer, os trabalhos devem ter sido publicados entre o período de 01 de janeiro a 02 de outubro de 2023 e produzidos por jornalistas com registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

A premiação total é de R$ 50 mil, sendo R$ 8 mil destinados para os primeiros lugares e R$ 4,5 mil para os segundos lugares de cada categoria.

Serão contemplados trabalhos publicados nas categorias: Jornalismo impresso (matéria publicada em jornais, revistas ou portais e sites de notícias sediados no Ceará), Radiojornalismo, Telejornalismo e Fotojornalismo.

As inscrições, que devem ser feitas on-line, estão abertas até o dia 03 de outubro deste ano. O edital do prêmio pode ser conferido em https://transparencia.cauce.gov.br/?page_id=259.

Fornecedora Engenharia e Logística coleta 1,5 mil litros de resíduos da praia da Taíba

Legenda: A iniciativa foi realizada no dia 12 de agosto Foto: Divulgação

No último dia 12 de agosto, a Fornecedora Engenharia e Logística, empresa do Grupo Fornecedora, realizou uma ação socioambiental na praia da Taíba, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante.

Intitulada “Meio ambiente é a nossa praia”, a iniciativa coletou o equivalente a 1.500 litros de rejeitos, volume capaz de encher 75 garrafões de 20 litros de água. Ao todo, 50 funcionários participaram da ação, junto de equipes da gestão municipal e com presença de Herbenson Marques Gomes, secretário de Meio Ambiente e Urbanismo da cidade.

“Nos preocupamos muito com o meio ambiente, e essa preocupação nos move a realizar uma série de ações. A sede da Fornecedora Engenharia e Logística fica muito próxima ao Pecém, e devido a nossa forte atuação no complexo e a nossa parceria com a Prefeitura de São Gonçalo em diversas ações, entendemos que a sustentabilidade do entorno da localidade, com seus belíssimos recursos naturais, também é uma tarefa nossa, enquanto empresa residente na área”, explica André Ribeiro, CEO do Grupo Fornecedora.

Supermercado Pinheiro realiza encontro e capacitação de influenciadores

Legenda: 12 influenciadores externos e internos participaram da ação Foto: Divulgação

Com o objetivo de realizar uma integração e capacitar as pessoas que divulgam a marca da empresa para a sociedade, o Supermercado Pinheiro realizou seu primeiro “Encontro de Influencers do Pin”, no dia 22 deste mês.

Ao todo, 12 influenciadores externos e internos participaram da ação, que contou com a participação de gestores da rede de supermercados e Bia Nogueira, analista de mídias sociais da agência AD2M Comunicação.

“Este encontro também inicia o projeto interno ‘Influencers do Pin’, que busca oportunizar os colaboradores com potencial para serem influenciadores internos das ofertas e novidades na mídia social do Supermercado Pinheiro. Estamos, então, capacitando os aprovados para essa nova atividade, para que possam crescer na postura, na criação de conteúdos e comunicação”, explica Cynara Paiva, gerente de Marketing do Supermercado Pinheiro.

Na ocasião, os participantes conheceram a operação e as dependências do Centro de Distribuição e do Instituto Bom Vizinho, além de novidades previstas para o fim de ano do grupo.

Também foram apresentadas estratégias para se trabalhar melhor com as redes sociais e orientações sobre planejamento, conteúdo e vídeo.

Agência Being desenvolve projetos para a Construtora J. Simões e Babbi Osteria

Legenda: As iniciativas buscarão proporcionar reforço para a marca Foto: Divulgação

Nos últimos dias, a Agência Being divulgou novas ações no Ceará. Junto à Construtora J. Simões, ela será responsável pelo processo de rebranding da empresa. De acordo com Elias Hissa, sócio-diretor da Being, serão realizados projetos para reforçar a marca, como o posicionamento da organização perante consumidores e o mercado de imóveis.

No processo de rebranding, as mudanças devem afetar a nomenclatura da construtora. Atualmente, estão sendo feitas análises e estudos quanto ao impacto no mercado.

Já em relação ao Babbi Osteria, a identidade visual, logomarca e branding ficaram à cargo da Being. Na comunicação, conceitos como jovial, moderno e atual são trabalhados, para reforçar a marca do restaurante, que é o primeiro do gênero no Ceará.

Legenda: Tons vibrantes e quentes foram utilizados nas concepções da marca Foto: Divulgação

“A logo foi pensada com a ideia de assinatura. Com isso, foi utilizado uma fonte cursiva para a criação da marca e nas cores, para quebrar essa ideia da osteria ser uma coisa antiga, foram utilizados tons vibrantes e quentes para dar esse ar mais descolado, contemporâneo e convidativo. Junto a isso, usamos outros elementos para compor toda essa identidade”, comenta Elias Hissa.