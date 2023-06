Com lançamento do marketplace, Centro Fashion diversifica campo de atuação

Em busca de oferecer novas opções de compra para os clientes e diversificar os meios de atuação da empresa, o Centro Fashion agora conta com um marketplace para os lojistas do equipamento.

Anunciado na última quinta-feira (01), durante o DFB Festival 2023, o marketplace foi lançado com cerca de mil itens no catálogo inicial. Um dos objetivos para este ano é chegar aos 30 mil produtos, com o aumento da oferta de itens com o passar dos anos. A plataforma está disponível para smartphones Android e iOS.

De acordo com o superintendente do Centro Fashion, André Vajas, há a possibilidade de abertura para que vendedores fora do equipamento, ou mesmo de outros estados, possam utilizar os serviços do marketplace, mas que o foco atual é inserir o máximo de operações das lojas físicas para dentro da plataforma.

“Nossa plataforma é muito robusta, muito consistente, e ela não deixa a dever nada comparada a grandes plataformas nacionais e mundiais. Por exemplo, existe uma plataforma chinesa que atua aqui no Brasil e a base dela está toda na China, com vendedores no Brasil. Então, isso será possível para nós também, mas isso não é a prioridade no momento”, pontua.

Segundo André Pontes, diretor do Centro Fashion, o equipamento conta com uma equipe de profissionais focada no segmento de Sucesso do Cliente, que acompanha e capacita os lojistas durante o período de ativação das lojas. Além disso, também é previsto que novos centros de distribuição do Centro Fashion sejam instalados em locais estratégicos para impulsionar as entregas em nível nacional no futuro.

O investimento do Centro Fashion no ramo de marketplaces está alinhado com os movimentos do mercado nacional. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) apontam para um crescimento de 5% no faturamento de marketplaces no Brasil em comparação a 2022, com R$ 185,7 bilhões. No ano passado, o crescimento foi de 3%.

Legenda: Anúncio de lançamento foi realizado durante o DFB Festival 2023 Foto: Divulgação

André Vajas Superintendente do Centro Fashion A perspectiva em percentual de participação no nosso negócio é que o marketplace vai representar, aproximadamente, 35% a 40% até 2026 do orçamento de vendas. Então é algo muito significativo, é uma janela muito poderosa e que todos os nossos permissionários terão acesso para expor seus produtos e, consequentemente, vendê-los.

Desafios iniciais

Conforme explica André Vajas, o lançamento do marketplace vem após dois anos de planejamento e estudos e que “não deixa nada a dever a nenhuma plataforma de marketplace do Brasil”.

Além disso, por ser um espaço que preza pela experiência in loco, com os clientes indo de uma loja a outra enquanto provam roupas e acessórios, a implementação de uma cultura digital também será um desafio, pontua o superintendente.

As novidades no campo digital também estão ocorrendo em paralelo com melhorias no espaço físico do Centro Fashion, com a implantação de mais vagas de estacionamento, esteiras rolantes, banheiros e mais praças de alimentação, informa André Vajas.