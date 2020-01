Feitos incríveis de Cariús se entrelaçam com a história atual do Fortaleza

Existe uma simpatia ou felicidade do jornalista que aqui escreve em ver atletas cearenses brilhando no futebol e tendo oportunidade de mudar as trajetórias de vida. Quando a oportunidade surge em times da terra, então, a sensação é melhor ainda. Muitos já fizeram sucesso por aqui, sendo daqui, como Clodoaldo, Iarley e Jardel.

Edson Cariús é um batalhador da bola. Melhor. Um batalhador da vida. Filho de uma família do campo, era vendedor de motos na cidade de Iguatu, a "capital" da região Centro-Sul do Ceará, que polariza pequenos municípios, como Cariús. Entrou no futebol profissional tardiamente, aos 24 anos, na própria equipe iguatuense. De lá, cortou Sertão adentro, passando por Barbalha, Quixadá, Coruripe (AL), Sousa (PB) até aportar na cidade de Alto Santo.

Com gols de Cariús, Ferroviário conquistou o seu título mais marcante: Brasileiro da Série D Foto: Kid Júnior

Lá na região Jaguaribana, Cariús apareceu para o futebol, de fato. Fez gols decisivos que levaram o time da terra do "Coliseu do Sertão" ao inédito título da Série B do Cearense. De lá, muitos gols e muitas surpresas. Foi protagonista do vice-campeonato inédito do Uniclinic (hoje Atlético/CE) no Campeonato Cearense de 2017. Na mesma temporada, outro marco jamais realizado: campeão da Taça Fares Lopes com o Floresta, desbancando o Fortaleza na final.

Como se já não bastassem os feitos inéditos, foi essencial no ressurgimento do Ferroviário. Conduziu o clube para o retorno à Série C do Brasileiro e, de quebra, ao maior título da histórica coral: Campeão Brasileiro da Série D!

Edson Cariús levou Uniclinic a um inédito vice-campeonato Cearense Foto: Thiago Gadelha

Agora, mais precisamente hoje, uma nova história se configura. Oficializado no Fortaleza, ele tem a sua história se cruzando com outro clube que conquistou feitos surpreendentes nos últimos anos.

Que Cariús tenha as chances que a sua batalha merece. O retorno será comprovado pela história.