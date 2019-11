Fazendo as contas #12: Ceará precisa de 'reset' para jogar a vida em 5 jogos; Leão vai sem pressão

Foram 33 rodadas do Brasileiro que se passaram. Não voltam mais e não há mais o que lamentar. Faltam apenas 5 jogos (15 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 3 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 9 pontos do mesmo objetivo.

OBSERVAÇÃO: A pontução para escapar do rebaixamento pode ser menor sim. Mas levamos em consideração a média histórica. Em apenas UMA VEZ um time foi rebaixado com 45 pontos em 13 anos de Série A. Já a faixa de 42 a 44 pontos não impediu rebaixamento em NOVE OPORTUNIDADES.

Se tem uma vantagem em passar um semana para jogar novamente é quando se perde o jogo anterior. No caso do Ceará, então, foram muitas feridas abertas na derrota totalmente inesperada contra a Chapecoense, fora de casa. Mas, agora, elas precisam ter sido cicatrizadas. Não apenas os 'machucados' do jogo anterior, mas os que vêm de todo o campeonato. O momento é de renovação. Contra o São Paulo, domingo, às 19h, o Ceará tem uma decisão complexa. Não são apenas 3 pontos em jogo. É confiança que está em jogo para as 4 finais que vêm pela frente. Vitória dará a injeção necessária para até aprontar contra o Flamengo e ir de cabeça erguida para os dois jogos em casa contra Corinthians e Athletico/PR. Ir para uma decisão contra o Botafogo, fora de casa, talvez não seja bom negócio. Se perder, todavia, a situação entra na casa do desespero: logo de cara um gigante do futebol brasileiro que pode fazer o jogo do título, depois dois jogos pressionadíssimos em casa, em que não se pode ter outro resultado que não a vitória.

Pelos lados tricolores, céu de brigadeiro. Sem pressão, o Tricolor vai como franco-atirador contra o Internacional, também no domingo, às 19h, podendo se aproveitar da pressão mais elevada pelos lados gaúchos, que lutam contra má fase e para entrar na Libertadores. Se vencer, o Fortaleza está garantido na Série A 2020 sem qualquer sombra de dúvida. Se não vencer, a confirmação da manutenção poderá vir no outro jogo, contra o Santos.

Confira projeção do Campeonato até o momento: