Escolha do comando de futebol para Ceará e Fortaleza já define rumos de 2020

Foi-se o tempo em que o futebol parava após o Campeonato Brasileiro. O "sangue ainda está quente" das emoções anteriores, mas não há tempo para descanso. A primeira missão de Ceará e Fortaleza é a definição do comando de futebol.

Tal escolha parece ser secundária para o torcedor, mas ela norteará todo o restante da temporada.

No caso do Ceará, com a saída de Marcelo Segurado, um novo posto se forma, com a possibilidade da chegada de um profissional com status diferente do que existia. Alguém com mais força, provavelmente com mais independência para tomar decisões.

Um cargo importantíssimo, que será uma das principais mentes que deve criar a nova forma do Vovô atuar em campo. Definirá perfil de atletas, juntamente com o presidente Robinson e o técnico Argel Fucks.

Pelo lado do Fortaleza, a questão é com o treinador. Mas Rogério Ceni não é apenas um técnico de futebol. Ele também participa de questões muito mais relevantes e complexas, que somente comandar o time que entra em campo.

A saída de Ceni pode mudar o planejamento tricolor para 2020. Dificilmente o perfil de Ceni seria substituído com facilidade.

É esperar os próximos acontecimentos e ver qual rumos os clubes tomarão.