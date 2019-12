Dos 81 resultados possíveis de Ceará e Cruzeiro até o fim da Série A, Vovô se salva em 68 deles

Este não é um post futurístico, tampouco escreve aqui um oráculo. Mas uma coisa o torcedor alvinegro pode ficar certo. O que vai acontecer no destino de Ceará e Cruzeiro na Série A está em algum lugar no final deste post. A explicação é simples. O Diário do Nordeste inseriu abaixo todas as 81 combinações de resultados possíveis nos dois jogos restantes das equipes na primeira divisão 2019.

E a notícia é boa para o torcedor alvinegro. Das 81 combinações, em apenas 13 o Cruzeiro consegue subverter as posições e rebaixar o Ceará. Em todos os outros 68 resultados, o Vovô consegue se salvar, alguns deles (2) até se perder os dois jogos.

Se vencer o Corinthians, nesta quarta-feira (4), às 19h30, apenas 1 resultado dos 81 que listamos abaixo poderá salvar o Cruzeiro. Se o Vovô empatar com o Timão, apenas 3 resultados poderão salvar a equipe mineira. Ou seja, um triunfo contra a equipe paulista praticamente sela o rebaixamento da Raposa.

Confira abaixo todas as probalidades possíveis e dê o seu palpite nas redes sociais

CRUZEIRO REBAIXADO

1)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

2)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

3)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

4)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

5)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

6)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

7)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

8)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

9)Vitória do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

10)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

11)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

12)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

13)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

14)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

15)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

16)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

17)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

18)Vitória do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

19)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

20)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

21)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

22)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

23)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

24)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

25)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

26)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

27)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

28)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio)+ Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

29)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

30)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

31)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

32)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

33)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

34)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

35)Empate do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

36)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

37)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

38)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

39)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

40)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

41)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

42)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

43)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

44)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

45)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

46)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

47)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

48)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

49)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

50)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

51)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

52)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

53)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

54)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

55)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

56)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

57)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

58)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

59)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

60)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

61)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

62)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

63)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

64)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

65)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

66)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

67)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

68)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)



CEARÁ REBAIXADO

69)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

70)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

71)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + derrota do Cruzeiro (Palmeiras)

72)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

73)Derrota do Ceará (Corinthians) + derrota do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

74)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Empate do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

75)Derrota do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

76)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Vitória do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

77)Vitória do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

78)Empate do Ceará (Corinthians) + empate do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

79)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)

80)Empate do Ceará (Corinthians)+ vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + vitória do Cruzeiro (Palmeiras)

81)Derrota do Ceará (Corinthians) + vitória do Cruzeiro (Grêmio) + Derrota do Ceará (Botafogo) + empate do Cruzeiro (Palmeiras)