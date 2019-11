CSA ajuda Ceará na briga contra o Cruzeiro, mas vira concorrente

Um resultado que deve ser comemorado, mas com parcimônia. A vitória do CSA sobre o Cruzeiro, em pleno Mineirão, segurou o Vovô fora da zona de rebaixamento e deixou o Cruzeiro em péssima situação.

Com o resultado, o time de Minas Gerais, que ainda enfrenta Vasco (F), Grêmio (F) e Palmeiras (C), vive crise profunda (com direito a salários atrasados) e tem a pior tabela pela frente. Além disso, a Raposa possui apenas 7 vitórias (contra 10 do Ceará) e com um ponto a menos que o Alvinegro.

Tudo perfeito para o Vovô, que tem pela frente Athletico/PR (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). Uma tabela difícil, porém terá apoio da torcida. Quatro pontos nos próximos dois jogos podem ser suficientes para o Ceará não ser ultrapassado pelo Cruzeiro na última rodada.

Mas com todo aspecto positivo, vem a ressalva. O CSA passou a ficar vivo na tabela (o que torna a ida de Argel Fucks para o Ceará ainda mais curiosa). Está a 5 pontos do Ceará, tendo 9 pontos disponíveis. E também tem a melhor tabela. Enfrenta o Bahia (C) em casa. Time baiano está em péssima fase. Depois encara a Chapecoense (F), já rebaixada, fora de casa. Encerra contra o São Paulo (C), que pode estar ou não tranquilo com a vaga direta pela Libertadores. Portanto, vale a pena uma secadinha contra o Tricolor do Morumbi para que ele tenha muitos interesses na última rodada do Brasileirão.

Muito ainda está em jogo. Fato que é a briga contra o rebaixamento, agora, parece ser entre Ceará, Cruzeiro e CSA. Dois dos três devem ser rebaixados.