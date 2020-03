Coronavírus gera efeitos inimagináveis no esporte; jogos sem torcida são ineficazes

A comunidade esportiva mundial está em estado de alerta máximo com a propagação do Covid-19 (Novo Coronavírus), que se encontra em plena fase de expansão pelo mundo, já sendo classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O esporte, como um grande espectro social (ou o maior) aglutinador de pessoas e profissionais, está sendo frontalmente atingido pelo avanço do vírus com o cancelamento, suspensão de eventos por todo o planeta.

>Veja, em tempo real, o impacto do Coronavírus no esporte

Os principais campeonatos de futebol mundiais estão sendo afetados, alguns deles já suspensos de forma indeterminada, principalmente na Europa. Campeonatos importantes, como Italiano e Espanhol já estão suspensos. Em outros, decidiu-se pelo fechamento de portões.

Jogos sem torcida são ineficazes

O que tem se observado, principalmente nos jogos da Champions League, é que o fechamento de portões de nada serviu para evitar uma possível propagação do vírus e aglomeração de pessoas.

Torcedores se concentraram fora dos estádios de toda forma, como observado no jogo entre PSG X Borussia Dortmund, e de pronto aniquilaram qualquer efeito prático do fechamento dos portões. O fechamento dos portões, inclusive, em contrapartida à suspensão dos campeonatos, foi criticado por equipes como Manchester United, na Inglaterra, e La Coruña, na Espanha.

E os efeitos no Ceará e o Brasil?

Por enquanto, ainda não há confirmações de casos de Coronavírus no Estado do Ceará, mas há apreensão sob os efeitos que uma possível propagação da doença possa trazer para esporte local.

Em primeiro momento, os afetados são atletas que precisam somar pontos para atingir índices olímpicos, como é o caso do tenista Thiago Monteiro. O nadador Luiz Altamir, como publicado no Diário do Nordeste, também teve competições importantes canceladas por conta da doença.