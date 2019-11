Contra o Flamengo, Ceará precisa se agarrar na esperança de mudar tudo ao seu favor

Hoje vou dispensar as contas e me inspirar no grande Wilton Bezerra

O texto vai ser assim mesmo, em linhas curtas

O Ceará enfrenta o Flamengo na tal partida da festa rubro-negra

Nove entre 10 pessoas, até torcedores, dizem que a derrota alvinegra é certa

Que a fase não é das melhores em Porangabuçu. São três derrotas nos últimos cinco jogos

A desconfiança está alta, a maré não está boa, e as críticas se intensificam

Até os adversários começaram a pontuar, e a entrada da zona parece inevitável

À frente, o time do momento. Time do ano. Time da década. Em plena festa. Em pleno êxtase

Venceu Libertadores e Brasileiro num fim de semana. Parece imbatível

Uma derrota quase certa, confere?

Talvez sim, e ela nem teria tanta repercussão com essa previsão tão ruim

Mas um grande impacto pode ocorrer após o jogo

Na verdade, o único possível. Posso dizer? Estaria cometendo uma heresia?

Pois vai lá...

E se o Ceará ganhar? E se pontuar?

E se calar um Maracanã lotado como fez em 2018?

E se jogar vibrante ao ponto de encarar o Flamengo de igual para igual?

É difícil até imaginar isso

Mas se acontecer, tudo pode mudar à favor do Alvinegro

A maré ruim pode dar lugar a um turbilhão positivo

Vizualizar as vitórias sobre Athletico/PR e Corinthians será possível

Difícil é. Mas também é uma chance

E quando se está em situação difícil, são tais chances que salvam e libertam

O Vovô precisa se agarrar a ela, e só os jogadores podem conquistar isso