Com Ceará e Fortaleza, mais da metade da Série A já voltou ou tem data para treinar; veja lista

O futebol brasileiro está caminhando (engatinhando talvez seja a melhor palavra) para retornar. Mesmo sob um cenário ainda preocupante de disseminação do coronavírus, com algumas curvas de alguns estados sinalizando uma possível estabilização (seria o pico?) ainda a ser comprovada no decorrer dos dias, como é caso do Estado do Ceará, mais da metade dos clubes da Série A do Brasileirão já estão com o horizonte bem claro com relação à retomada de atividades.

Ceará e Fortaleza se juntaram a um grupo de 11 clubes da primeira divisão que já retornaram ou já tem data para o retorno das atividades físicas presenciais, consideradas fundamentais para a preparação dos times para a volta aos jogos. Na região Nordeste, os dois foram os primeiros a voltar, mesmo o Estado do Ceará liderando as estatísticas regionais de mortes e casos.

Fortaleza também se prepara para recomeçar as atividades Foto: Camila Lima

Os primeiros clubes a voltar foram os gaúchos. A dupla gre-nal foi bem precoce, iniciando os trabalhos no ínicio do mês. Chegaram a parar alguns dias após decreto estadual, mas voltaram à ativa, inclusive iniciando atividades com bola.

O Atlético/MG e Flamengo voltaram em datas próximas, ambos causando certa polêmica, principalmente o rubro-negro, que voltou sem qualquer autorização de órgão de saúde local. Os clubes paulistas vivem impasse, já que o plano de retomada econômica do governador João Dória colocou os treinamentos dos times apenas para a quarta fase, ainda sem data para ocorrer.

Veja lista com a situação de cada time da Série A