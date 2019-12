Ceará tem motivos históricos para não confiar em Cruzeiro X Palmeiras; perder não é opção

O Ceará chega à sua terceira decisão de vaga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A e B em menos de 10 anos. Na primeira, que aconteceu em 2011, o Alvinegro tinha como concorrente o Cruzeiro, assim como agora. E o desfecho não foi o esperado. Na verdade, não houve qualquer chance para o time cearense naquela rodada. Em poucos minutos, todo o castelo de areia se desfez, a cada gol que a Raposa marcava contra o Atlético/MG (arquirrival). Na segunda vez, em 2015, venceu o Macaé, no Castelão, quando apenas este resultado salvava o Alvinegro.

Um 6 a 1 que provoca dúvidas até hoje. O árbitro? Marcelo de Lima Henrique, o mesmo que vai apitar a partida entre Cruzeiro e Palmeiras neste domingo (7). A história passou, alguns anos se passaram, e a mesma situação retorna.

Desta vez, porém, a vantagem mudou. Se naquele tempo o Cruzeiro tinha um ponto a mais que o Vovô, agora está dois atrás. O Ceará depende só de si. Portanto, está plenamente vivo na disputa, independente do que aconteça em Belo Horizonte.

Se tem um primeiro passo para o Alvinegro não ser rebaixado é esquecer completamente o jogo do Cruzeiro. Fingir que não existe. Ignorar por completo. Derrota não interessa. No psicológico de cada atleta, o imperativo categórico a cumprir é apenas um:

SOMENTE A VITÓRIA E O EMPATE SALVAM!

E por aí vai. Um mantra. Uma oração. O Alvinegro tem que focar exclusivamente no seu jogo e já esperar o pior cenário de Belo Horizonte. Assim poderá fazer uma partida com maior foco e não brincar com a sorte.