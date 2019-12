Ceará acerta ao renovar com três atletas que renderam em 2019

Um bom primeiro passo do Ceará nesta fase de contratações e ajustes do time para temporada de 2020 foi a renovação de valores importantes para equipe em 2019.

Ricardinho, Fabinho e Mateus Gonçalves foram atletas fundamentais na campanha irregular, é verdade, mas que colocou o Vovô em sua terceira Série A consecutiva.

Claro que o Cruzeiro ajudou (e muito) na missão alvinegra, mas se tem alguns responsáveis pelos 39 pontos somados pelo Ceará nesta competição, foram estes três que continuam para 2020.

Mateus Gonçalves foi pouco utilizado, entrando na maioria das vezes no segundo tempo, mas fez gols decisivos, como na vitória contra Palmeiras, Fluminense e Internacional.

Ricardinho foi o recordista de assistências do time, com 6 em todo o campeonato. Feito que o fez figurar no top 10 da competição no quesito.

Já Fabinho foi o líder em desarmes e um dos que mais estiveram em campo, sem lesões, sem muitas suspensões. Um marco de regularidade.