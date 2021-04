Jejum de Mayra Cardi: vilanização da comida e exibição de corpo sem gordura são problemáticos

Por mais quanto tempo tornaremos famosas ou chamaremos de influenciadoras pessoas que não carregam junto de si a responsabilidade sobre aquilo que falam, publicam, compartilham, permeiam?

Mayra Cardi, que em seu perfil no Instagram se diz "líder em emagrecimento natural", vem relatando a experiência de ficar sete dias em jejum. Dizia ser por questões religiosas. Passado o período, porém, o seu depoimento sobre o assunto vem rodeado de publicidade de produtos relacionados a emagrecimento e ainda imagens suas exaltando a magreza advinda desse tempo.

Em vídeos compartilhados nos stories, além de relatar seu suposto jejum de sete dias, a fala de Mayra carrega ainda frases problemáticas como "comer é um hábito". Em um país no qual 19 milhões de pessoas passaram fome no ano passado e cada vez mais tem gente lutando contra a miséria que avassala em meio a uma pandemia, alguém com status de "analista comportamental" acredita que pode compartilhar algo nesse teor?

Viralizou há não muito tempo, pelo twitter, a personagem Keila Melman, que em tom sarcástico se diz coach de etiqueta virtual. O bordão questiona em meio a perguntas sobre se deve publicar conteúdos esbanjadores: "quer postar? posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom".

E, definitivamente, não só não é de bom tom como é problemático alguém com seis milhões de seguidores compartilhar algo que compactua com problemas gravissímos, especialmente entre mulheres, como a anorexia e bulimia. Relatos de jejum por questões religiosas ou de crença não vem atrelados a vídeos puxando a barriga e exibindo um corpo sem gorduras como se fosse um troféu, uma recompensa por não comer. Muito menos seguido de publicidade de creme "redutor de medidas".

"Ó a cinturinha", diz a empresária enquanto exalta ossos saltados. Se esses vídeos chegam em mulheres que estejam passando por distúrbios alimentares, com baixa autoestima ou o que quer que seja, de que forma vão impactar?

Quando se propõe a falar para milhões de pessoas e se intitular como um criador de conteúdo, é importantissimo lembrar que se é totalmente responsável por aquilo que compartilha. Cometer deslizes, falar algo fora de tom, mostrar-se ignorante em relação a algumas pautas é natural, mas publicar e reforçar a ideia de vilanização da comida não é um "pequeno equívoco", é algo premeditado para depois lucrar com mulheres e distúrbios corporais.

Mayra Cardi vende cursos, produtos e o que mais puder ganhar dinheiro com assuntos relacionados a corpo e, essencialmente, emagrecimento. Fazer com que mulheres odeiem o próprio corpo é uma maneira de tirar proveito financeiro delas, fazendo com que percam tempo, dinheiro e saúde tentando emagrecer. Acreditar que segui-la é apenas acompanhar a sua rotina é cair em conto do vigário.

É uma luta de muitas gerações a de eliminar a padronização do corpo feminino, ser contra a objetificação desse corpo e lembrar que manter mulheres com fome é uma forma de controle. Naomi Wolf, em "O Mito da Beleza", lembra que "ninguém destrói o patriarcado com fome" e que fazer dietas restritivas é um dos sedativos político mais potente na história das mulheres.

Nem todas são aliadas. Devemos escolher melhor quem tornamos famosas, influentes e prestigiadas. Um like não vale a sua saúde (mental, física e financeira).