Vem aí um novo Refis, que está virando sem-vergonhice

REFIS JÁ ESTÁ VIRANDO UMA SEM-VERGONHICE

Quantos Refis serão necessários para que – passada a pandemia e retomadas todas as atividades econômicas – o contribuinte brasileiro passe a considerar o recolhimento de impostos como uma tarefa normal, corriqueira de sua cidadania?

Há várias respostas, uma delas é a seguinte:

Isso acontecerá quando o Congresso Nacional vier, finalmente, a aprovar um modelo tributário moderno, que livre o contribuinte da mixórdia de hoje, da qual fazem parte armadilhas que permitem a criação de dificuldades para a venda de facilidades.



O Parlamento brasileiro seria inteligente e expedito se, meramente, copiasse o modelo tributário dos EUA ou da Europa, que é simples e todos entendem.



As leis brasileiras são tão complicadas que geram a desconfiança de que foram – e continuam sendo - elaboradas com o objetivo de dar a qualquer recurso judicial uma vida longa e cara, caríssima, beneficiando os atores dos processos.



Tratando-se, contudo, do Parlamento brasileiro e de reforma tributária, pedir uma lei descomplicada é pedir muito.

Hoje, mais do que nunca, por causa da Covid, o empresário – micro, pequeno, médio ou grande, salvo as raras exceções – não tem como recolher tantos impostos, tributos, taxas, tarifas, multas, emolumentos e contribuições, pois seu negócio está ou totalmente interditado pelo isolamento social, rígido ou não, parcialmente proibido ou, simplesmente, faliu ou se encontra à porta da falência.

No Congresso, já se fala em um novo Refis, que é aquele Programa de Recuperação Fiscal que os governos da União, dos Estados e, também, dos municípios usam quando querem recuperar uma parte do imposto sonegado.



Os devedores contumazes, que são na verdade sonegadores empedernidos, já se preparam para celebrar um novo perdão de suas dívidas, um novo Refis.

Isso está virando, como diriam nossos avós, uma sem-vergonhice dos legisladores, grande parte dos quais são, para a Recita Federal e para as secretarias da Fazenda, sonegadores.

INMETRO CERTIFICA LABORATÓRIO DE TINTAS DO SENAI

Paulo André Holanda, diretor regional do Senai-Ceará, reuniu-se, por vídeo conferência, com o presidente do Sindicato da Indústria Química do Ceará, Paulo Gurgel.

Trataram, principalmente, do apoio do laboratório do Senai-Ceará às empresas industriais do setor químico cearense.

O segmento de tintas desse laboratório recebeu, recentemente, do Inmetro a Certificação e a Acreditação que lhe conferiram grau de alta qualidade, sendo o primeiro do Norte e Nordeste reconhecido para executar atividades de ensaio.

Segundo Paulo Gurgel, o Laboratório de Tintas do Senai-Ceará “passa a ser braço relevante no fortalecimento do segmento pela economia de tempo e de logística, gerando redução de custos e aumento de competitividade”.

Além disso, salientou Gurgel, “o laboratório apoiará a obtenção e manutenção de certificações das marcas de tintas cearenses junto ao Inmetro, que terão assim seu selo de qualidade”.

Tem mais: o presidente do Sindquímica também anunciou que os laboratórios do Senai-Ceará para os setores de cosméticos e saneantes também serão realinhados para atender às demandas da indústria química cearense.

CONTA DE LUZ FICA MAIS CARA PARA TODOS NO CEARÁ

Decidiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): a partir deste mês de abril, a conta de luz das pessoas físicas no Ceará estará 7,55% mais cara.

A conta das pessoas jurídicas, entre elas as grandes empresas terá, um aumento maior, de 10,21%.

A Aneel não quis saber se, por causa da pandemia, as empresas, principalmente as do comércio e do serviço, enfrentaram e ainda enfrentam problemas de redução do horário de funcionamento.

MINISTRO BARROSO PEDE PACTO DE INTEGRIDADE

Não terminou, ainda, a sessão do Supremo Tribunal Federal que já decidiu, por maioria, considerar o ex-juiz Sérgio Moro parcial nas sentenças que proferiu no julgamento dos processos de corrupção que envolveram e condenaram o ex-presidente Lula.

O ministro Marco Aurélio Mello pediu vistas do processo e por isto o julgamento prosseguirá em sessão que ainda será marcada.

As condenações impostas por Moro a Lula já haviam sido anuladas pelo STF.

Faltando o voto de dois ministros, o placar está em 9x2 a favor de Lula, que obtém, assim, nova vitória no Judiciário, podendo, inclusive, processar seus acusadores, entre os quais o próprio juiz Moro, e ainda receber boa indenização do Estado por haver sido preso ilegalmente, como sugeriu o ministro Gilmar Mendes e como previu esta coluna meses atrás.

Ao ler seu voto, o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou contra, acompanhando o relator, ministro Edson Fachin, disse que “nós continuamos precisando de um Pacto de Integridade para mudar Brasil”.

Ele acentuou:

“Venha quem vier (referindo-se ao próximo presidente da República, que será eleito em 2022), sejam quais forem suas preferências políticas, um Pacto de Integridade com duas regras básicas: a primeira: o espaço público não desviar dinheiro; a segunda, o espaço privado não passar os outros para trás”.

E acrescentou:

“Portanto, a decisão que se tome aqui contra ou a favor do prejuízo e dos desdobramentos que daí resultarão não desfaz o quadro de corrupção estruturada, sistêmica e institucionalizada que existia no país e o mérito de quem se dispôs a enfrentá-la, tendo diante de si inimigos muito poderosos que usam todas as armas”.

FUNCIONÁRIOS DA CSP DOAM CESTAS BÁSICAS

Funcionários da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) deram-se as mãos e doaram recursos para a compra de alimentos que se transformaram em 560 cestas básicas que agora serão distribuídas para igual número de famílias de oito comunidades carentes de São Gonçalo do Amarante, município que abriga a usina siderúrgica da empresa.

Detalhe: todos os alimentos foram adquiridos em mercadinhos de São Gonçalo, o que ajudou a incrementar os pequenos negócios do município.

EMBRAER TRANSFORMA LEGACY 450 EM PRAETOR 500

Foi realizada pela Embraer a primeira conversão de um jato Legacy 450 em um Praetor 500 no Brasil. A aeronave foi entregue para um cliente não divulgado.



A conversão foi efetuada no Centro de Serviços próprio da Embraer em Sorocaba, no interior de São Paulo.



Com essa entrega, a Embraer já converteu um total de 20 jatos Legacy 450 em Praetor 500 na Europa, na América do Norte e agora no Brasil.

Todo o processo de conversão é realizado nos Centros de Serviços próprios da Embraer.



O Praetor 500 possui um alcance impressionante e o melhor da categoria, capaz de voos sem escalas de 3.340 milhas náuticas.

A aeronave é capaz de realizar voos diretos entre Manaus e Nova York ou Natal e Lisboa. Para viabilizar o aumento de alcance de 2.904 milhas náuticas do Legacy 450 para as 3.340 milhas náuticas do Praetor 500, várias modificações importantes foram feitas.

A fiação dos sensores de nível nos tanques de combustível foi substituída, as portas de abastecimento por gravidade em cima da asa foram reposicionadas, o sistema de medição de combustível foi realocado e as nervuras das asas foram reforçadas para suportar o peso adicional.

Os ajustes incluíram, também, atualizações nos sistemas de controle de voo, e um novo software de aviônica para o aclamado Collins Aerospace Pro Line Fusion.



COMÉRCIO FECHADO AGRAVA O VAREJO

Entidades empresariais do comércio de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais divulgaram ontem um comunicado que, sob o título de “as restrições ao comércio agravam a situação do varejo”, pedem a reabertura dos shoppings centers e das lojas e ruas, interditadas em vários estados por causa da pandemia da Covid-19.

No comunicado, as entidades afirmam que o comércio deve retomar sua atividade e ter normalizado o seu horário de funcionamento.

E, no final, adverte: 25% do comércio quebraram e não voltarão mais; 15 milhões de empregos dependem do comércio; 30 milhões de brasileiros já estão desemprehados; e não há vacina contra o desemprego e a fome.

ELEIÇÃO: TASSO ASSUSTA JOÃO DÓRIA NO PSDB

João Dória, governador de São Paulo, imaginou que seria o único candidato do PSDB à presidência da República, na eleição do próximo ano. Enganou-se.

Do Rio Grande do Sul, emergiu o nome do seu governador, o jovem Eduardo Leite, que, segundo as pesquisas, faz uma gestão eficiente que lhe confere alta popularidade.

Dória preocupa-se com o gaúcho, mas entende que tem cacife para livrar-se dele em prévias internas que ele mesmo está a sugerir.

Agora, porém, surgiu o nome do senador Tasso Jereissati, uma referência não apenas no ninho dos tucanos, mas também no mercado financeiro, no empresariado industrial e na mídia, onde é muito respeitado e ouvido.

Dória assustou-se e mantém-se assustado.

FIEC DIZ EM SOBRAL O QUE FAZ NA PANDEMIA

Do presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, falando ontem para empresários lojistas de Sobral sore as ações da Fiec no combate à pandemia da Covid-19:

“Nunca havíamos passado por uma situação como essa, em que o mundo inteiro foi afetado. Nós da Fiec acreditamos que o mais importante de tudo é salvar vidas. Por isto, nos unimos e conseguimos arrecadar R$ 12 milhões para ajudar a quem mais precisa para vencer essa pandemia”.

O presidente da Fiec disse que, desde 2020, a entidade foi mobilizada, sendo responsável pela elaboração de protocolos sanitários, para que todas as Indústrias cearenses pudessem retomar suas atividades com critérios de manutenção da saúde de seus colaboradores e familiares.

Além disso, na área da responsabilidade social, a Fiec, por meio do Senai, criou, com vários parceiros, o capacete de respiração assistida Elmo, fez a doação de 500 deles para hospitais públicos cearenses, e ainda instalou o Centro de Manutenção de Respiradores Mecânicos, que já consertou mais de 338 desses equipamentos, que até hoje são utilizados em UTIs.

RNI FARÁ 560 CASAS EM PACATUBA

Empresa do Grupo Rodobens, a Construtora e Incorporadora RNI está lançando no Ceará seu terceiro empreendimento de 2021, o condomínio de casas Moradas Parque.

O empreendimento será executado em parceria com a SM Incorporações e a Imobiliária Jereissati.



O novo residencial será implantado no vizinho município de Pacatuba, criará 490 empregos, terá 560 imóveis e será financiado pelo programa Casa Verde Amarela.

BIDEN AUMENTARÁ IMPOSTO DOS MAIS RICOS

Um plano do presidente Joe Biden de aumentar a carga tributária dos mais ricos e das grandes empresas, revelado pela agência de notícias econômicas Bloomberg, está causando nesta sexta-feira a queda das bolsas de valores na Europa.

Esse plano será para financiar recentes e onerosas medidas de combate aos efeitos da pandemia no tecido social norte-americano.

A carga fiscal será maior nos ganhos de capital.

O dólar cai em relação ao euro.