Vem aí, em setembro, o Proenergia Summit 2023

Este conteúdo é apoiado por:

Nos dias 20 e 21 do próximo mês de setembro, o Sindicato das Indústrias de Energia do Ceará (Sindienergia) promoverá o Proenergia Summit 2023, que debaterá sobre a transição energética e terá a presença do economista sênior do Banco Mundial, Carlos Costa, além de autoridades públicas e agentes do setor privado na área de energia elétrica.



Com o apoio da Federação das Indústrias (Fiec) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae-Ceará), o encontro debaterá os avanços das energias renováveis no País e os novos investimentos em plantas de Hidrogênio Verde na geografia cearense e nas demais regiões brasileiras.

A atuação de Carlos Costa no Banco Mundial tem sido pautada por análises e propostas na área da descarbonização das economias globais.De 2006 a 2021, o executivo integrou a equipe da Mercados de Energia Consultoria. Foi o primeiro presidente da Agência Reguladora da Energia e Água do Uruguai (URSEA).

Como consultor, tem trabalhado em mais de 20 países. É Mestre com Mérito em Economia da Energia da Universidade de Surrey, Guildford, Inglaterra, e Mestre em Estudos de Desenvolvimento com Especialização em Política Econômica e Planejamento pelo Instituto de Estudos Sociais (ISS) em Haia, Países Baixos. É Economista e Contador Público pela Universidade da República do Uruguai.



O Proenergia Summit 2023 contará ainda com a presença de diretores da Chesf e da Absolar, além de representantes das empresas AES Brasil, BP, Neoenergia, Qair, Sou Energy, B&Q e Ceneged.

O encontro acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e terá uma proposta totalmente focada em experiências e discussões sobre o atual momento de transição energética e economia verde, reunindo grandes players, empresários e membros do setor acadêmico.

A organização do Proenergia Summit 2023 projeta um público de cerca de 5 mil pessoas neste ano.



Além de espaços voltados para rodadas de negócios, o evento colocará em evidência o que há de mais moderno no setor, como Hidrogênio Verde, abertura de mercado, ESG, geração distribuída, eólica offshore e cidades inteligentes, dentre outros temas. Uma novidade dessa edição, em parceria com o Hub de Inovação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE) será a participação de startups, que apresentarão suas ideias inovadoras para o setor de energia em pitchs durante o evento.



“O Proenergia Summit tem se consolidado no calendário nacional do setor elétrico, abordando temas relevantes diante do potencial energético do Ceará. Além disso, a presença de startups trará novas perspectivas para o setor, além de promover uma dinâmica diferenciada ao evento. Acredito que o Proenergia Summit servirá como uma plataforma essencial de networking e criação de parcerias estratégicas, um momento de troca de conhecimento e oportunidades de negócios para impulsionar ainda mais o crescimento dessa indústria no mercado cearense”, diz José Carlos Reis, gerente de Comercialização de Energia da AES Brasil.