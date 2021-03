Usina "offshore" de Caucaia tem desafios a enfrentar

USINA “OFFSHORE” DE CAUCAIA TEM DESAFIOS



Há vários obstáculos a serem vencidos pelos investidores do projeto de construção de uma gigantesca usina “offshore” de geração de energia eólica no litoral de Caucaia, com potência instalada de 600 MW, torres metálicas de 150 metros de altura acima da linha d’água, aerogeradores de até 15 MW cada um, algo que só agora se implanta na Europa e na Ásia, e R$ 7 bilhões de investimento privado.



Entre a boa intenção e a efetivação do projeto, haverá um longo e complicado caminho a percorrer.

O maior e o mais difícil desses obstáculos será a viabilização de um leilão de energia exclusivamente para a fonte eólica “offshore”, diz à coluna um especialista em energia.



Por enquanto, a Empresa de Planejamento Energético (EPE) mantém-se silente sobre o assunto.



Tem mais: faltam, no Brasil, normas e regulamentos que orientem um certame para a exclusiva compra de energia gerada dentro do mar.



Hoje, por causa da queda da atividade econômica, há energia sobrando no Sistema Integrado Nacional (SIN), adianta a mesma fonte, salientando ainda outra dificuldade: a falta de investidores para suportar um projeto tão ousado – o primeiro no país e o primeiro na América Latina.



O especialista consultado pela coluna coça a cabeça e, falando devagar, procura ser didático e cirúrgico:

“A previsão de investimento de R$ 7 bilhões no empreendimento assusta, por vários motivos. Cito um apenas, mas definitivo: este Brasil é um país com absoluta insegurança jurídica, e investir nele, agora, será um alto risco do qual os estrangeiros estão a fugir, pelo menos neste momento de incertezas”, sentencia o engenheiro com absoluta razão, de olho nas mutantes e contraditórias decisões dos tribunais superiores, incluindo o STF.

A tecnologia de geração de energia eólica dentro do mar existe e cada dia ela se moderniza, mas ainda é muito cara, inclusive para grandes e milionárias empresas europeias e asiáticas que já investiram em usinas desse tipo, por exemplo, nos países nórdicos.



Mas o projeto que envolve a BI Participações e Investimentos (BIPI), controlada pelas italianas Imprese e Sviluppo, é o que está, hoje, mais adiantado no setor de análise do Ibama, em Brasília, como revela o engenheiro Lúcio Bonfim, representante da empresa em Fortaleza, que mantém o seu otimismo em relação ao futuro próximo do empreendimento.

O governo do Ceará tem total interesse na viabilização desse empreendimento, primeiro porque será um investimento que, além do seu alto valor, colocará o Estado na vanguarda dessa tecnologia e desse novíssimo negócio de produzir energia no meio do mar; segundo, porque o Ceará já abriga alguns dos maiores fabricantes mundiais de pás e geradores eólicos; terceiro porque abrirá um novo mercado de trabalho para profissionais de alta qualificação técnica e salários diferenciados.

A usina “offshore” de Caucaia poderá ser o primeiro grande projeto da chamada economia do mar, um sonho do presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante, do governador Camilo Santana e do seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior.

A DESSALINIZAÇÃO E A INDÚSTRIA QUIMCA

Ex-presidente do Sindicato da Indústria Química (Sindquímica), do Centro Industrial do Ceará (CIC) e da Biomátika, vendida ao Grupo Pague Menos, o industrial José Dias de Vasconcelos Filho transmite uma sugestão ao Grupo Marquise, vencedor da licitação promovida pela Cagece – cujo resultado final aguarda decisão da PGE, que analisa recurso dos perdedores – para a construção e operação da primeira usina de dessalinização da água do mar na Praia do Futuro, em Fortaleza:

“Uma excelente opção para otimizar esse projeto e tirar mais proveito dele será o aproveitamento da água dos rejeitos dos dessalinizadores – concentrados em sais marinhos – para a produção de soda cáustica e outros produtos.”

José Dias, com os pulmões sadios, respira e prossegue:

“O próprio sal marinho é muito utilizado na produção de cosméticos, como shampoos, e material de limpeza, como sabão.

“O cloreto de sódio refinado também poderá ser usado para a produção de soluções parenterais, como o soro fisiológico e glico-fisiológico, sendo já o Ceará o maior produtor dessa linha de medicamento farmacêutico e de produto hospitalar na América Latina.

“Isto graças às plantas industriais da Farmace, em Barbalha; Isofarma, de capital inglês, no Eusébio; e Fresenius Kabi, empresa de capital alemão instalada em Aquiraz.”

Ainda de acordo com José Dias, a Fresenius tem uma unidade industrial no México e é considerada uma das maiores fabricantes de Soluções Parenterais do mundo.



Antes de adquirir a cearense Endomed, a Fresenius produzia em sua planta de Campinas (SP), hoje desativada.

“Poucos estados brasileiros têm tecnologia para produzir Soluções Parenterais. Nas regiões Norte e Nordeste, só o Ceará as produz. Também as produzem Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Lembro que, sem a produção de Soluções Parenterais do Ceará, o restante do Brasil não teria condições de atender à demanda hospitalar nacional”, completa Dias.

Resumindo: o Grupo Marquise – se sua vitória na licitação for confirmada – poderá, com sua usina dessalinizadora da Praia do Futuro, entrar em novos negócios.

GRUPO MATEUS LUCRA R$ 776 MILHÕES

Lembram-se do Grupo Mateus, om sede em São Luís (MA), um dos maiores do varejo supermercadista brasileiro e que começa a instalar-se no Ceará?

Pois bem: seu lucro líquido, no exercício de 2020, cresceu 112%, batendo em R$ 776 milhões, ou 112% a mais do que o registrado em 2019.

Tudo isso na boleia do sucesso do seu IPO, realizado em outubro passado na Bolsa B3, em São Paulo, e no qual arrecadou RS$ 4,6 bilhões. O Grupo Mateus está capitalizadíssimo.

CONSTRUÇÃO RECLAMA DA FALTA DE AÇO

Um levantamento feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) junto a construtoras de todo o País, para verificar a real situação do problema da escassez de insumos, apurou o seguinte: entre as 206 empresas consultadas, 84% disseram que há desabastecimento de aço em suas regiões.

A CBIC também perguntou às empresas quais materiais estão com o prazo de entrega maior que o habitual. Para 82,9% delas, a resposta foi o aço.



Questionadas sobre o prazo médio de entrega das usinas em suas regiões, 39,3% das empresas responderam “entre 30 e 60 dias” e 25,7% responderam “entre 60 e 90 dias”.

“Precisamos de um choque de oferta para restabelecer o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Nossa proposta é a redução imediata do Imposto de Importação do aço”, disse José Carlos Martins, presidente da CBIC.

O desabastecimento e a insegurança com relação aos custos de vários materiais podem prejudicar a atividade da construção civil, que no início do ano projetava crescer 4% em 2021 e gerar 200 mil novas vagas de empregos.

PETROBRAS, PREÇOS, FUP, PT E BOLSONARO

Trecho de um comunicado que a Federação Única dos Petroleiros (FUP), ligada ao PT, encaminhou ontem a esta coluna:

“A prévia da inflação de março divulgada hoje (ontem, quinta-feira, 25) pelo IBGE é mais uma prova contundente da inviabilidade da política de Preço de Paridade de Importação usada pela Petrobras para reajustar os combustíveis.



“Balizada pelas cotações do mercado internacional, essa política prejudica toda a sociedade brasileira, pois a alta dos preços dos derivados, componente importante do cálculo da inflação, tem efeito cascata na cadeia produtiva e no bolso dos consumidores”.

Esta é a opinião do coordenador geral da FUP, Deyvid Bacelar, que é a mesma do presidente Jair Bolsonaro, que é idêntica à dos caminhoneiros, que é semelhante à de todos os consumidores.

SUPERMERCADO PINHEIRO RECEBE MÚSICOS

Boa a iniciativa da rede Supermercado Pinheiro, que, em algumas de suas lojas, já apresenta performance de músicos, um segmento profissional duramente atingido pelos efeitos sociais, sanitários e econômicos da pandemia da Covid-19.

Ontem, em sua loja de Messejana, um cantor e um tecladista animavam o movimento de clientes que faziam compras no Supermercado Pinheiro daquele bairro, devolvendo a eles o ambiente de alegria e felicidade que existia antes da pandemia.

Honório Pinheiro, sócio da empresa e um amante da música, abriu um sorriso ao ver e ouvir a dupla musical: “Estamos fazendo a nossa parte”, comentou ele com um ar de esperança de que, daqui a pouco tempo, esta crise passará.

NAVIO ENCALHADO FAZ SUBIR O PETRÓLEO

Nesta sexta-feira, operam em alta as bolsas europeias, animadas pelo que disse ontem em entrevista o presidente dos EUA, Joe Biden, que dobrou sua meta de vacinação até o fim do mês de abril, quando celebrará seu centésimo dia de gestão na Casa Branca: 200 milhões de pessoas.

Mas há expectativa nos mercados por causa do preço do petróleo, que voltou a subir hoje porque parece difícil desencalhar o gigantesco navio de contêineres que, desde segunda-feira, impede a navegação no Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.

Pelo Canal de Suez movimentam-se 12% do comércio mundial.

Se esse desencalhe não acontecer logo, sobrará para o Brasil, porque a cotação do petróleo subirá ainda mais, obrigando a Petrobras a aumentar o preço do diesel e da gasolina aqui.