Usina de gás metano da Marquise é destaque em São Paulo

A experiência da usina GNR Fortaleza — fruto da parceria entre a Marquise Ambiental, empresa do Grupo Marquise, e a MDC Energia e referência nacional na produção de biometano a partir de resíduos urbanos — está sendo apresentada na IFAT Brasil 2025, feira internacional de soluções em água, esgoto e resíduos, que acontece de hoje, quarta-feira, até sexta-feira,27, em São Paulo.

Suzana Marinho, superintendente de Gás e Bioenergia da Marquise Ambiental, participará do painel “Melhores práticas do setor de biogás e biometano no Brasil – Cases de Sucesso Abiogás”, no palco Orange, espaço técnico da IFAT voltado à troca de experiências e estratégias do setor.

Instalada e em operação em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, a planta da GNR Fortaleza purifica o gás gerado no aterro sanitário e o injeta diretamente na rede da Cegás. O biometano produzido já representa cerca de 20% do consumo estadual de gás natural, evitando a emissão de aproximadamente 500 mil toneladas de CO₂ por ano — ao converter metano, um potente gás de efeito estufa, em energia renovável.

“A GNR Fortaleza comprova o potencial do biometano gerado a partir dos resíduos urbanos. Queremos replicar esse sucesso em outras regiões: a Marquise Ambiental planeja investir R$ 400 milhões na implantação de seis novas usinas pelo Brasil”, afirma Suzana Marinho.

A planta liderou, em 2024, a emissão de certificados Gás-Rec (ANP), que atestam a origem renovável do combustível, além de possuir certificações que permitem sua atuação no mercado de carbono.

O painel de que participará a Marquise Ambiental reunirá, ainda, representantes de empresas, agências reguladoras e órgãos governamentais, como Pedro Maranhão (Abrema), Amauri Gavião (Arsesp), Sérgio Arosti (Solví), Oliver Jones (MDC Energia), Lais Almada (Semil-SP) e Sergio Ramos da Cruz (Paques LAM).