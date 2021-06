Um Projeto de Lei contra a agropecuária cearense

Atenção! Tramita na Assembleia Legislativa do Ceará um Projeto de Lei que extingue qualquer incentivo fiscal concedido pelo governo ao setor da agropecuária do Estado.

O PL tem o número 2019 e, por enquanto, segue sob análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob relatoria do deputado Júlio César.

Será, se aprovado, mais uma punhalada nas costas de um segmento da economia estadual que cresce, gerando milhares de empregos e produzindo alimentos para a população – a primeira punhalada foi a Lei que proibiu a pulverização aérea.

O governo do Ceará tem dito e repetido, pela voz do seu secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, que o agronegócio é um dos setores prioritários da gestão do governador Camilo Santana, que tem maioria esmagadora no Poder Legislativo.

Nada é aprovado ou rejeitado, na Assembleia Legislativa, sem a aquiescência do Executivo.

A motivação do PL é ideológica, criando mais dificuldades para a agropecuária empresarial, numa tentativa de inviabilizar sua atividade.



BANCOS TRAVAM CRÉDITO PARA EMPRESAS CEARENSES

Por mais organizadas que sejam, as empresas necessitam hoje e necessitarão sempre de uma plataforma de crédito que lhes permita, no momento certo, fazer o investimento de que precisam para ampliar ou modernizar um empreendimento já existente ou para dar início a um novo projeto.

Neste instante, aqui no Ceará, há setores da atividade econômica carentes de crédito, mas não atendidos porque os organismos públicos que lhes podem prestar socorro ergueram e mantêm erguida uma barreira burocrática que, criando dificuldades, chega a frustrar o sonho de investir.



Ontem, reunidos virtualmente, empresários da indústria e da agricultura prestaram homenagem ao Banco do Nordeste (BNB), que “tem as melhores taxas de juros e o crédito mais barato, mas tem, também, infelizmente, o mais complicado labirinto burocrático da praça financeira nordestina”, segundo a opinião unânime dos participantes.



“Em janeiro, um empresário da agropecuária deu entrada no BNB a um pedido de financiamento que, até hoje, não foi atendido. Nem o comprovante do protocolo de entrada da solicitação ele recebeu”, disse um agricultor, sendo logo confirmado por um pecuarista.



“Nossa atividade já é difícil, e com a falta de crédito torna-se mais difícil ainda”, lamentou outro empresário que preferiu um banco privado para obter o financiamento de que precisava:

“Resolvi tudo em 48 horas, com um pouco mais de juro, é verdade, mas fiz o investimento de que precisava”, contou ele.

Os empresários elogiaram o presidente do BNB, Romildo Rolim, “cuja gestão é correta e sem indício de politicagem, mas parece haver um medo no setor técnico de análise do BNB, que atrasa tudo”, como disse um industrial.

Resumindo: há dinheiro nos bancos oficiais para emprestar, as empresas precisam desse dinheiro, elas – de pequeno, médio e grande portes – têm projetos de investimentos prontos, mas os bancos, principalmente o BNB, o único banco de fomento da região nordestina, torna difícil o acesso ao crédito.

A propósito: o Banco do Brasil disponibilizou ontem R$ 135 bilhões para o Plano Safra 2020/2021. Deste montante, destacam-se R$ 34 bilhões destinados à Agricultura Familiar e o Pronamp e R$ 87 Bilhões para Agricultura Empresarial.

O recurso disponibilizado para safra 21/22 supera em 17% o volume desembolsado na safra 20/21 - R$115 bilhões.

POLO QUÍMICO DE GUAIÚBA GANHA VIDA

Concluído o trabalho de energização de seu parque fabril, executado pela B&Q Energia, a Intraplast, primeira planta do Polo Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, está iniciando os testes de seus equipamentos e máquinas.

Beto Chaves, CEO da Intraplast, informa que o início de produção da fábrica – que produzirá embalagens termo formadas para bolos e pães – começará nos primeiros dias de julho.



Na implantação de sua nova fábrica, que tem 5 mil m² de área, cinco vezes maior do que sua atual unidade no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, a Intraplast investiu R$ 10 milhões.

A fábrica de Guaiúba criou 70 novos empregos diretos; na sua expansão, programada para 2022, a Intraplast, cuja área construída dobrará para 10 mil m², chegará a 120 funcionários.

Na implantação da malha rodoviária interna, na sua pavimentação e na sua drenagem e, ainda, na instalação de sua rede elétrica, o Governo do Ceará investiu R$ 10 milhões.

ABRE-SE HOJE O BS INOVATTION HUB

Hoje, inaugura-se o BS Inovattion Hub, criado para fortalecer o ecossistema de inovação no Estado do Ceará.

Ele já prioriza oito segmentos de negócios contemplados no seu primeiro edital, lançado em março, e tocados por 8 startups selecionadas e já em processo de aceleração: marketing e vendas, construção civil, internet das coisas, saúde, educação, finanças e logística.



Localizado no edifício BS Design, o BS Inovattion Hub é dos sócios Eduardo Hamdan, Marcus Vinícius Saraiva e Strauss Nasar, que se uniram por iniciativa das empresas Gomes de Matos Consultoria, Cordel Ventures e BSPar Incorporações.

M. DIAS BRANCO OFERECE CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Informa a cearense M. Dias Branco, líder do mercado brasileiro de massas e biscoitos: a empresa celebrou parceria com o Instituto de Educação Portal (IEP) para oferecer dois cursos de capacitação: rotinas operacionais e administrativas e promoção e vendas.

São 60 vagas oferecidas.

Para inscrever-se, basta ter mais de 18 anos e ser residente de Fortaleza ou Eusébio, no Ceará. Os interessados devem enviar seu currículo para pcd@portaliep.com até o dia 2 de julho.



As aulas serão online, com início marcado para 12 de julho. Os cursos têm duração de 100 horas cada e, além de oferecer práticas aplicáveis no mercado de trabalho, como ética, marketing pessoal, técnicas de vendas, operações fabris e administrativas, fazem a imersão na rotina e nos valores de M. Dias Branco.



Ao longo da capacitação, parte dos profissionais será selecionada para vagas oferecidas pela empresa.

O processo seletivo integra a grade curricular do próprio curso, criando oportunidades de emprego no regime CLT e experiência em dinâmicas a todos os participantes.

AERIS, MAIOR DO BRASIL, TERÁ CD NO PECÉM

Maior fabricante brasileira de pás eólicas, a Aeris Energy, cujo parque industrial está localizado no Complexo do Pecém, aqui no Ceará, anunciou ontem que construirá, na mesma área, um novo Centro de Distribuição que terá 35 mil m².

O novo CD da Aeris dará suporte ao fluxo de fabricação e entrega das pás.

Situada, estrategicamente, em uma das melhores regiões para a geração de energia eólica no mundo, que é o Ceará, a Aeris Energy é líder latino-americana na fabricação de pás para aerogeradores e uma das maiores do mundo.



Fundada em 2010, a empresa foi idealizada por um grupo de engenheiros oriundos do setor de aeronáutica, que vislumbraram o potencial de crescimento da energia eólica na matriz energética brasileira e a demanda cada vez maior por soluções sustentáveis no mercado de energia.



A Companhia tem hoje um quadro de pessoal com mais de 5 mil funcionários, que atuam na sede administrativa e em duas plantas localizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no município cearense de Caucaia.



NOVO IR PODE PREJUDICAR MERCADO IMOBILIÁRIO

Alerta do Sindicato da Habitação de São Paulo para os seus similares em todo o país: a proposta de reforma do Imposto de Renda pode desestruturar o mercado imobiliário do país – o do Ceará no meio.

Se o texto elaborado pelo Ministério da Economia for aprovado, o setor imobiliário sofrerá um profundo golpe, com repercussão nos preços e a oferta de imóveis residenciais, comerciais, logísticos e industriais, e, consequentemente, na geração de emprego e renda.

Na opinião dos dirigentes do Secovi-SP, o projeto de reforma tributária apresentado na semana passada pelo governo federal “desestrutura todo um sistema de tributação imobiliária ajustado nos últimos anos, que vem gerando receita e crescimento econômico ao País, e poderá trazer consequências não desejadas pela sociedade: mais desemprego, menos investimento e menos moradia”.

LULA ELOGIA CHINA, “QUE TEM UM PARTIDO FORTE”

Do ex-presidente Lula, em entrevista ao jornal chinês Guancha, publicada no domingo, 27:

“A China é capaz de lutar contra o coronavírus tão rapidamente porque tem um partido político forte, porque o governo tem controle e poder de comando. O Brasil não tem isso, nem outros países”.

Lula esqueceu de dizer, e nem diria, que a China é uma ditatura, só tem um partido, o PCC. Lá, o povo não elege seu presidente, que é escolhido pela cúpula do partido único.

Hoje, quem manda e é obedecido pelos chineses é o presidente Xi Jiping, que, como Lula, é um homem carismático.

Sob o regime ditatorial chinês, desenvolve-se um modelo econômico exótico que deu ao país a exuberância que exibe hoje em todas as áreas – da economia à cultura, da arquitetura à ciência, da engenharia à inovação tecnológica, e este é o lado bom da China que o mundo aplaude.

Mas há o lado que o mundo condena. Na China, não há Ibama. Uma estrada de ferro de 1,5 mil quilômetros é projetada, construída e inaugurada em dois anos, tempo que, nos países democráticos, gasta o órgão de licenciamento ambiental para analisá-la. O que o governo chinês planeja é executado. Não há oposição para apontar erro ou sugerir mudança no planejamento. Quem ousa fazê-lo é preso.

O governo da China não permite a existência de oposição, castra os direitos humanos (vide o caso atual de Hong Kong), executa um sistema de vigilância facial que, por câmeras, identifica e fiscaliza o que faz e por onde anda cada pessoa, principalmente se esta for oposicionista, e não tem compromisso com o meio ambiente – lá, as usinas termelétricas seguem movidas a carvão mineral, altamente poluente.

Para o Brasil, agora e no futuro próximo, bom será copiar as virtudes da economia chinesa, de sua ciência, de sua engenharia ferroviária, rodoviária e aquaviária, de sua cultura milenar.

Quanto aos defeitos da política chinesa, já bastam, para o Brasil e para os brasileiros, os produzidos, diariamente, pelos mesmos nomes que todos conhecemos, nos governos, nos parlamentos, nos tribunais e no empresariado, nomes culpados de crimes e corrupção apurados e investigados pela agora moribunda Operação Lava Jato.