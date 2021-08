Troller: Ford aplica um golpe baixo contra o Ceará

Será mesmo um golpe abaixo da linha de cintura o que a Ford aplicará no Governo e no povo do Ceará, se efetivar sua decisão de fechar a fábrica dos jipes Troller, ainda instalada e em operação na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Um golpe baixo porque os gringos da Ford – que abandonou o Brasil em janeiro deste ano, após receber um Pão de Açúcar de incentivos tributários e trabalhistas – recusam-se a manter os 470 empregos que gera sua fábrica cearense e, também, a vender suas máquinas e sua ferramentaria a quem não aceitar sua exigência de mudar a marca e o design dos jipes que ela produz.

A Ford imagina que a Troller é uma marca mundial, mas não é, pois foi criada por nordestinos do Ceará e a eles pertence, como entende e proclama o secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Jpunior.

Pelo visto, o drama social das 470 famílias de Horizonte, ameaçadas pelo fechamento da Troller, não sensibiliza os norte-americanos da Ford, o que só degrada sua já desgastada imagem no mercado brasileiro.



A Ford, depois de surfar no Brasil durante um século, pecou, e pecou muito, nos últimos 40 anos.



E pecou por incompetência de gestão, que errou feio na concorrência com a Volkswagen, nos anos 60 e 70, e mais recentemente com os japoneses da Honda e da Toyota e até com os franceses da Renault, que lhe tomaram boas fatias do mercado automobilístico.

Quem comprou os jipes Troller terá agora dor de cabeça e dúvida, porque corre o risco de não encontrar peças para a manutenção do veículo.

Tudo isso, sem falar no prejuízo gigantesco das empresas que integravam a grande rede de distribuidores da Ford, agora extinta.

Têm sido os últimos dias ruins para a economia do Ceará: primeiro, a decisão da Petrobras de transferir para a Bahia a usina flutuante que, instalado em um navio atracado no Píer 2 do Porto do Pecém, fornecia gás natural para o funcionamento de termelétricas instaladas no entorno daquele terminal portuário.



Agora, para completar, surge a notícia de que a fábrica de jipes da Troller será fechada no fim do próximo mês de setembro.

Em vez de saudades, a Ford deixará no Ceará mais uma prova de sua incompetência gerencial no Brasil.

Mas ela ainda tem tempo para consertar o equívoco que cometerá no Ceará: basta vender a fábrica e a marca Troller, permitindo que o comprador mantenha o design dos veículos, pelo menos durante um período de 5 ou 10 anos.

VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS

Você sabia? No Ceará, no continente e na vida marinha, há, catalogadas, 2.308 espécies de animais invertebrados – o camarão no meio.

Esta informação é uma das centenas contidas no Inventário da Fauna de Invertebrados (animais sem crânio nem coluna vertebral) do Ceará, lançado ontem pela Secretaria do Meio Ambiente (Semace) do Governo do Estado.

O titular da Semace, Artur Bruno, revela que essas espécies se encontram em variados ambientes, como sertão, manguezais, chapadas, serras, rios, lagoas, e, ainda, no ambiente marinho raso e profundo.



Em fevereiro passado, a Semace já havia lançado o Inventário da Fauna dos Vertebrados, com 1.275 espécies; em maio, fora lançado o Inventário da Flora.

A trilogia completou-se, agora, com o lançamento de ontem.

Resumindo: o mapeamento dessa biodiversidade cearense revelou a existência de 6.048 espécies.

POLO QUÍMICO GANHA INCENTIVO

Festa na indústria química do Ceará, que acaba de ganhar do Governo do Estado um incentivo de 75% do ICMS a ser concedido às empresas que vierem a instalar-se no Polo Químico de Guaiúba, município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Uma unidade industrial – a Interplast – já opera naquele Polo.

No mesmo ato que marcou, segunda-feira, no Palácio da Abolição a concessão desse incentivo, o governador Camilo Santana prometeu a ajuda do governo do Estado à implantação da segunda fase do Polo Químico de Guaiúba.

O MARCO FLORESTAL DA JACAÚNA

Está mudando a paisagem da geografia do município de Marco, um dos mais importantes polos movelereiros do país, no Norte do Ceará, onde o Grupo Jacaúna – que produz e exporta móveis para vários países, inclusive os EUA – inaugurou ontem uma usina de geração eólica com potência de 2,2 MW e a primeira fase de 1 mil hectares de seu projeto florestal, totalmente plantado de eucalipto.

O governador Camilo Santana, o senador Cid Gomes, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, presenciaram o ato, que revela a capacidade inovadora do empresariado cearense.

Os irmãos Roger e Rogério Aguiar, sócios majoritários do Grupo Jacaúna, ouviram elogios à sua empresa, ao investimento que ela fez e segue fazendo na implantação dos dois projetos e, também, no compromisso com a sustentabilidade ambiental, social e governança, ou seja, de acordo com os princípios ESG.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, foi didático. Ele disse:

“Marco é uma referência moveleira para o estado e vemos aqui algo impressionante, um oásis dentro do Ceará. Uma empresa cearense, com atuação nacional, com mais de 1.600 colaboradores, trabalhando na área da inovação, tecnologia e design. A inauguração desta planta de energia solar, além da área de reflorestamento de mais de mil hectares, é um exemplo para o futuro”.

Cavalcante lembrou que, com sua própria usina solar, o parque fabril da Jacaúna deixará de consumir 90% de energia gerada de fontes tradicionais, como a hidráulica, que, principalmente no Nordeste, utiliza água que poderia reforçar o consumo humano e animal e a agricultura irrigada.

Além disso, contribuirá para a redução do consumo de carvão mineral e de óleo diesel, ambos poluidores, pelas usinas termelétricas.

Por outro lado, o projeto florestal do Grupo Jacaúna, que segue em ritmo de frevo, engloba a recuperação de áreas de mata nativa, gerando abrigo e alimento para mais de 40 espécies animais e capturando da atmosfera 200 toneladas de gás carbônico (CO2) por hectare.

A primeira fase do projeto ocupa área de 1 mil hectares. A segunda, em execução, terá mais 1 mil hectares. A ideia é chegar a 5 mil hectares cultivados de eucalipto.

Em menos de 10 anos, o Grupo Jacaúna terá, ao lado de sua fábrica, a matéria prima para a produção de sua linha de móveis.

UMA CAMPANHA PELO PÃO DE CADA DIA

Amanhã, quinta-feira, 12, a cadeia produtiva da panificação lançará a campanha “Pão é Nutrição”, que começará no próximo dia 16 e se prolongará até o dia 16 de outubro, quando será celebrado o Dia Mundial do Pão.

Para o lançamento e para o desenvolvimento da campanha, deram-se as mãos o Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan), a Associação Cearense da Indústria da Panificação, a Central de Negócios da Panificação Cearense e o Sesi-Ceará, organismo da Fiec.

Além de desmistificar o pão como o vilão das dietas, a campanha “Pão é Nutrição” destacará o seu papel como alimento nutritivo e saudável.



A nutricionista do Sesi-Ceará, Aline Faheina, diz que o pão, como qualquer outro alimento, tem calorias, mas não é considerado hipercalórico e nem responsável pelo aumento do peso de quem o consome. “O sedentarismo também causa de obesidade”, lembra ela.

E sobre a panificação, eis aqui algumas curiosidades:

No Brasil, o consumo médio de pão por pessoa é de 35 quilos ao ano; o faturamento do setor da panificação no país, em 2020, alcançou R$ 91,9 bilhões; o pão francês é o principal produto das padarias; por falar nelas, esta coluna informa que no Ceará funcionam 3.275 padarias.



SENAI LEVA CONSTRUÇÃO CIVIL AO PRESÍDIO

Internos do Sistema Penitenciário do Ceará estão participando de novos cursos teóricos e práticos de construção civil, ministrados pelo time de professores do Senai-Ceará.

O diretor regional do Senai-Ceará, Paulo André Holanda, informa que os alunos já estão construindo galpões e salas de aula, fazendo eles mesmos as formas de madeira e as armações de ferro para a concretagem de colunas e pilares dos prédios.

Holanda não esconde seu entusiasmo e sua emoção diante do progresso que mostram os internos dos diferentes presídios da Região Metropolitana de Fortaleza, onde os cursos estão mais avançados.

“Tudo isso é fruto da parceria que a Fiec, por meio do Senai-Ceará, celebrou com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Governo do Estado”, faz questão de ressaltar o engenheiro Paulo André Holanda.

Ele lembra que um aspecto a ser destacado nessa parceria é a presença de psicólogos do Senai, que acompanham, pessoalmente, o trabalho dos professores, oferecendo-lhes apoio e assistência profissional para o melhor desempenho de suas atividades e o bom relacionamento com os internos.

CEARENSE JOTUJÉ É HOMENAGEADA

Homenagem justa, merecida e oportuna acaba de receber a empresa cearense Jotujé Atacadista.

A ela a Associação Brasileura dos Atacadistas e Distribuidores (ABAD) conferiu o troféu Honra ao Mérito “pelos seus 35 anos de atuação empreendedora, fortalecendo o setor e todos os seus elos”, como diz o comunicado transmitido pela entidade aos seus associados.

EDSON BROK EM LIVRO

Maior exportador de bananas do Brasil para a Europa, o paulistano Edson Brok, sócio e CEO da Nordeste Vegetais, que produz a fruta na Chapada do Apodi, no Ceará, acaba de lançar um livro em que conta um pouco de sua história de vida e de empreendedor.

São o que ele mesmo chama de “causos” – fatos que marcaram sua atividade na fruticultura brasileira, incluindo o que o levou, mesmo sabendo absolutamente nada sobre o negócio, a assumir a direção da Del Monte, a gigante mundial da banana.

Fluente em inglês e espanhol, Edson Brok conhece praticamente o mundo todo, tendo contato pessoal com importadores europeus, norte-americanos, latino-americanos, canadenses e asiáticos.



Hoje, ele conhece todos os segredos do mercado nacional e mundial da banana. Brok e sua empresa dão emprego a centenas de pessoas no Apodi.