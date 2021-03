Transferida de hoje para abril inauguração do Polo Químico de Guaiúba

Por causa da pandemia da Covid-19 e do decreto governamental que proíbe aglomerações em todo a geografia do Cará, foram transferidos para o próximo mês de abril, em data a ser anunciada, a inauguração e o início da operação da Intraplast, primeira indústria do Polo Químico de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A inauguração seria nesta quarta-feira, 17, dia do aniversário de criação do município de Guaiúba.

A Intraplast fabricará embalagens PET para bolos, tortas, doces, salgados, sushis e ovos, informa seu CEO, Beto Chaves.

O Polo Químico de Guaiúba, quando estiver plenamente operando, abrigará 28 empresas de diferentes ramos da indústria química que investirão R$ 100 milhões e abrirão dois mil novos empregos diretos.

É uma iniciativa que mobiliza o Sindicato da Indústria Química do Ceará (Sindquímica), a Fiec, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento (Adece) e a Prefeitura de Guaiúba.